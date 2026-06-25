VaiOnline
I precedenti.
26 giugno 2026 alle 01:25

Haiti, Indonesia e Giappone: i peggiori terremoti di sempre 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Roma. Dal drammatico terremoto che colpì Haiti nel 2010, travolgendo le vite di quasi 300mila persone, al devastante sisma e il successivo tsunami del 26 dicembre del 2004 in Indonesia (quasi 230mila le vittime accertate), è lunga la lista delle scosse che hanno seminato morte e distruzione negli ultimi anni.

Haiti - 12/01/2010

Una devastante scossa di magnitudo 7 provoca un bilancio stimato in 250-300 mila vittime. Devastanti i danni. Secondo l’Onu il terremoto ha coinvolto oltre 3 milioni di persone.

Indonesia - 26/12/2004

Il sisma da 9.1 al largo delle coste dello stato di Banda Aceh, a Sumatra, scatenò uno tsunami che investì 14 Paesi affacciati sull’Oceano Indiano, dal Sud-est asiatico all’Africa occidentale. Ufficialmente i morti accertati sono 227.900, ma con i dispersi, mai quantificati con certezza, si supera il mezzo milione di vittime.

Cina - 12/05/2008

Almeno 87.587 persone muoiono e 18.393 sono disperse nella remota provincia montagnosa del Sichuan, nel sud-est, per un sisma distruttivo di magnitudo 7.9 che colpì 45,5 milioni di persone, causando 15 milioni di sfollati. I danni stimati ammontaro a 86 miliardi di dollari.

Pakistan - 8/10/2005

Con epicentro vicino a Balakot, nel nord-est, il sisma 7.6 causò 87.351 morti e 138.000 feriti, radendo al suolo interi villaggi.

Turchia – Siria - 6/02/2023

Una scossa di 7.8 nella notte vicino alla città turca di Gaziantep, nel sud-est dell'Anatolia, seguita da una di poco inferiore (7.7) poche ore dopo, provoca fra i 59.488 e i 62.013 morti (53.537 in Turchia e 5.951-8.476 in Siria).

Iran - 26/12/2003

Una scossa 6.6 colpì la città di Bam. Secondo le autorità iraniane il sisma ha causato almeno 40-50mila morti, ma le stime parlano di 25-30mila.

Giappone - 11/03/2011

Il quarto sisma per potenza (9.1) in oltre un secolo al largo delle coste est e lo tsunami distruttivo che seguì provocarono 19.747 morti, 2.556 dispersi, 130.927 sfollati. Fu coinvolta anche la centrale nucleare di Fukushima nell’incidente più grave dopo Chernobyl.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Emergenza

Quasi 3000 nei centri d’accoglienza «Ma il personale non è sufficiente»

Preoccupano le nuove regole per la struttura ora diventata hotspot 
Roberto Carta
Il caso.

Macomer, Cpr polveriera

Francesco Oggianu
L’integrazione.

Risse e aggressioni, ora si cambia

Sara Pinna RIPRODUZIONE RISERVATA
Giugno bollente

L’Europa nella morsa del caldo In Italia 18 città da bollino rosso

A Milano in 200 bloccati in treno senza aria condizionata 
La richiesta di sospendere l’eurotassa sulle emissioni di Co2 è stata estesa in via preventiva anche ai collegamenti aerei

Sardegna-Corsica, patto contro le Ets: «Stop per 5 anni»

Le due regioni firmano una moratoria: «Per noi il trasporto via mare è tutto» 
Alessandra Carta
Il piano contestato

Cala Finanza, il Comune revoca la delibera

Loiri, l’assessore Biancu lascia. Il vicepresidente Meloni: «Nessun maxiprogetto» 
Andrea Busia
L’arrivo del Qatar.

Villa Certosa cambierà volto

Caterina De Roberto
Il richiamo alla precedente bocciatura della legge sarda sulle aree idonee conferma il caos normativo

Rinnovabili, stop ai ricorsi: la palla al Tar

La Consulta rimanda ai giudici amministrativi le istanze dei colossi dell’energia 
Urbanistica

Piano casa, scontro Regione-Governo

La Giunta: il testo nazionale toglie alla Sardegna le scelte sul territorio 