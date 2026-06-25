Haiti, Indonesia e Giappone: i peggiori terremoti di sempre 

Roma. Dal drammatico terremoto che colpì Haiti nel 2010, travolgendo le vite di quasi 300mila persone, al devastante sisma e il successivo tsunami del 26 dicembre del 2004 in Indonesia (quasi 230mila le vittime accertate), è lunga la lista delle scosse che hanno seminato morte e distruzione negli ultimi anni.

Haiti - 12/01/2010

Una devastante scossa di magnitudo 7 provoca un bilancio stimato in 250-300 mila vittime. Devastanti i danni. Secondo l’Onu il terremoto ha coinvolto oltre 3 milioni di persone.

Indonesia - 26/12/2004

Il sisma da 9.1 al largo delle coste dello stato di Banda Aceh, a Sumatra, scatenò uno tsunami che investì 14 Paesi affacciati sull’Oceano Indiano, dal Sud-est asiatico all’Africa occidentale. Ufficialmente i morti accertati sono 227.900, ma con i dispersi, mai quantificati con certezza, si supera il mezzo milione di vittime.

Cina - 12/05/2008

Almeno 87.587 persone muoiono e 18.393 sono disperse nella remota provincia montagnosa del Sichuan, nel sud-est, per un sisma distruttivo di magnitudo 7.9 che colpì 45,5 milioni di persone, causando 15 milioni di sfollati. I danni stimati ammontaro a 86 miliardi di dollari.

Pakistan - 8/10/2005

Con epicentro vicino a Balakot, nel nord-est, il sisma 7.6 causò 87.351 morti e 138.000 feriti, radendo al suolo interi villaggi.

Turchia – Siria - 6/02/2023

Una scossa di 7.8 nella notte vicino alla città turca di Gaziantep, nel sud-est dell'Anatolia, seguita da una di poco inferiore (7.7) poche ore dopo, provoca fra i 59.488 e i 62.013 morti (53.537 in Turchia e 5.951-8.476 in Siria).

Iran - 26/12/2003

Una scossa 6.6 colpì la città di Bam. Secondo le autorità iraniane il sisma ha causato almeno 40-50mila morti, ma le stime parlano di 25-30mila.

Giappone - 11/03/2011

Il quarto sisma per potenza (9.1) in oltre un secolo al largo delle coste est e lo tsunami distruttivo che seguì provocarono 19.747 morti, 2.556 dispersi, 130.927 sfollati. Fu coinvolta anche la centrale nucleare di Fukushima nell’incidente più grave dopo Chernobyl.

RIPRODUZIONE RISERVATA