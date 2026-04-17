VaiOnline
Torpè.
18 aprile 2026 alle 00:51

Ha cercato di uccidere l’anziano padre Melis finisce in carcere 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si aprono le porte del carcere per Antonio Melis, 39 anni, originario di Oliena, trasferito nel carcere di Badu ’e Carros per scontare un residuo di pena a 7 anni, 3 mesi e 22 giorni di reclusione, condanna definitiva, per il tentato omicidio del padre, Pasquale Melis, ex carabiniere in pensione di 69 anni. L’uomo è stato accompagnato in carcere dai carabinieri della stazione di Oliena, in esecuzione di un ordine emesso dalla Procura generale presso la Corte d’appello di Sassari.

I fatti risalgono al 2 febbraio 2024, a Torpè, al culmine di una violenta lite familiare. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Antonio Melis avrebbe prima minacciato il padre puntandogli un coltello alla gola, per poi colpirlo ripetutamente alla testa con una sedia, provocandogli gravi ferite. Dopo l’aggressione era fuggito, mentre il genitore veniva soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro.

Le lesioni riportate erano state giudicate particolarmente gravi e potenzialmente letali. In primo grado, il gup del Tribunale di Nuoro, Mauro Pusceddu, nel giudizio abbreviato aveva riqualificato il reato da tentato omicidio a lesioni gravi, condannandolo a 4 anni di reclusione. Decisione che la Procura, col pm Riccardo Belfiori, aveva impugnato.

In appello, la Corte di Sassari aveva riformato la sentenza riconoscendo che l’aggressione con l’uso di un’arma e la violenza non potevano costituire una semplice esplosione di violenza domestica, ma un vero e proprio tentato omicidio con la condanna a otto anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari regge solo un tempo

l nello sport
Il conflitto

I Volenterosi in campo per lo Stretto  Meloni: «L’Italia farà la sua parte»

Disponibili due navi cacciamine. Ma Trump attacca: la Nato stia fuori 
Il conflitto

Libano, ok alla tregua E l’Iran riapre Hormuz

L’America ferma Israele e annuncia: accordo in due giorni 
Intervista

«Per i voli sardi emergenza gestibile: l’estate è al sicuro»

Intrieri: «Continuità garantita, pronti ad aggiungere collegamenti»  
Massimiliano Rais
Energia

«Eolico off shore, un ricorso al Tar contro il progetto»

Il no di Carloforte, Fluminimaggiore, Gonnesa, Portoscuso e Buggerru 
Antonella Pani
Il caso

Intasca la pensione della madre morta da 13 anni

Nuoro, truffa da 300mila euro scoperta dalla Guardia di Finanza 
Fabio Ledda
L’incontro

Genitori e figli nel nome dell’impresa

Salvato, prorettore dell’Università Bocconi: «Le aziende di famiglia più solide sul mercato» 
Luca Neri
Anniversario

I 105 anni del Psd’Az, nel futuro la scelta tra destra e sinistra

Festa per la ricorrenza a Oristano Solinas: «Deciderà il congresso» 
Antonio Masala
Il caso

La Lega torna in piazza contro l’Ue

Patrioti europei a Milano, tre cortei e una manifestazione di Forza Italia 