Guidi è argento con la staffetta 

Sulla Senna luccica un’Italia d’argento. Arrivano tre medaglie nell’ultima giornata del nuoto in acque libere, e una arriva in Sardegna. È quella della staffetta 4x1500. In una gara contesa fino all'ultima bracciata, l'Italia la conquista grazie al quartetto composto da Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, il cagliaritano Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri.

Gli italiani si arrendono per 2” solo alla Germania, con l'Ungheria a completare il podio. «C'eravamo quasi, ma è pur sempre un argento europeo», ammette il capitano Gregorio Paltrinieri, rammaricato per le due medaglie “di legno” personali e per «errori che non potevo fare». Da leader, però, Greg si mette alle spalle le delusioni e celebra le imprese dei compagni. «È stato un campionato molto intenso per tutti. Ginevra è andata benissimo, è la più forte in questo momento in Europa, ha vinto un sacco di gare. Barbara ha preso una medaglia che inseguiva da tempo e Marcello è sempre lì, con noi, nelle posizioni di testa».

Marcello generoso

Il cagliaritano, staccato da Oliver Klemet in terza frazione racconta la gara: «La gara è stata tosta, non avevo certo la condizione della 5 e della 10, non stavo neppure bene ma ho dato realmente tutto. Peccato, perché sulla scia del tedesco ci stavo, ma è sopraggiunto Rasovszky, ci siamo rallentati a vicenda e ci è scappato». Ma c’è anche l’orgoglio: «Sicuramente è una bella medaglia, una soddisfazione. Io voglio dare sempre di più e forse mi aspettavo ancora di più da me stesso, ma bisogna sapere accettare anche situazioni del genere, anche se non ho dato quello che mi aspettavo. Però è il 100 per 100 di quello che potevo dare», spiega il cagliaritano che ha lasciato intendere di non aver vissuto la vigilia serena che si augurava. Poi ha chiuso l’avventura parigina con una bella gita a Disneyland Paris.

Dalla Senna, gli azzurri del nuoto di fondo pescano sette medaglie e vincono la classifica a squadre, confermando la forza italiana nel nuoto in acque libere, specialità consolidata dopo i successi ai Mondiali di Singapore nel 2025 e alle Olimpiadi parigine del 2024.

Vertigini

Ma Parigi è anche la città dell'amore. Una gara che fa venire le vertigini, 20 metri sopra la Senna, con la Torre Eiffel davanti. Due fidanzati, entrambi triestini, che si tuffano, a un paio d'ore di distanza, e conquistano una doppia medaglia d'argento. Non è la sceneggiatura di un film diretto da François Truffaut, ma la storia di Andrea Barnaba ed Elisa Cosetti, coppia nella vita e legati da un filo rosso sul secondo gradino del podio nei tuffi dalle grande altezze agli Europei parigini. Dopo il bronzo guadagnato nella stessa disciplina ai Campionati europei di Roma nel 2022, Elisa salta a Parigi con grande sicurezza e ipoteca l'argento, col punteggio finale di 297.20, grazie a un quadruplo barani ritorno raggruppato impeccabile, arrendendosi solo all'imprendibile ucraina Nelli Chukanivska (324.70). Barnaba totalizza 386 punti tondi e manca il titolo solo per l'ultimo tuffo da 10 del romeno Catalin Petru Preda, medaglia d'oro.

RIPRODUZIONE RISERVATA