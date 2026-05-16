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Dopo gara.
17 maggio 2026 alle 01:42

Greco raggiante «Grazie ai ragazzi e ai nostri tifosi» 

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Sassari. «Quando ho segnato ho pensato: cavolo, che gol che ho fatto. La gara poi si è messa in discesa», dice Daniele Sorrentino, autore della prima rete ieri sera nella sfida contro il Bra giocata al Vanni Sanna.

L’attaccante rossoblù, arrivato a Sassari grazie al mercato di gennaio, prosegue: «È davvero bello dare una gioia così alla società e a questi tifosi. La salvezza era l’obiettivo da quando sono arrivato qua. Mentalmente magari non eravamo pronti a fare i playout dopo quello che è successo alla fine, ma il karma esiste e ne abbiamo dato prova vincendo sia all’andata sia al ritorno».

Dopo il giro di boa in campionato, la Torres ha tenuto una media punti da playoff: «Non so cosa sia successo prima, ma da quando sono arrivato ho visto un mister che ci capisce e noi capiamo lui». Il futuro è ancora a Sassari. «Direi, ho altri due anni di contratto».

Le parole del mister

A proposito di futuro, la domanda vale anche per il tecnico Alfonso Greco: «Non ho ancora parlato con la società, lo farò nei prossimi giorni. In questo periodo era importante concentrarsi solo sull’obiettivo della salvezza». Incalzato su una eventuale proposta di rinnovo, ammette: «Se poi mi chiedono di restare…mi sento parte di questa società e di questo ambiente».

L’allenatore sottolinea i meriti dei suoi ragazzi: «Quando sono arrivato avevamo 7 punti e hanno fatto un cammino davvero importante. Sono contento per loro, per la società e per i tifosi che anche stavolta ci hanno sostenuto».

Una salvezza che per certi versi ha un peso specifico maggiore dell’eventuale conquista dei playoff: «Forse è il traguardo più bello perché più sofferto». Un epilogo felice costruito anche con due prestazioni in cui la testa è stata fondamentale: «Nei playout l’attenzione e la mentalità giusta servono», sottolinea il tecnico, «non abbiamo avuto molto possesso palla perché loro pressavano alti, ma questo ci ha dato modo di sfruttare i giocatori di gamba che abbiamo per cercare la profondità con azioni rapide».

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