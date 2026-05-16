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Sestu.
17 maggio 2026 alle 01:45

Gran finale della festa di San Gemiliano: oggi i fuochi d’artificio 

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Gran finale della festa religiosa (anche se poi ci sono una serie di eventi collaterali) di San Gemiliano, oggi, per una giornata tutta all’insegna della fede e non solo. La mattina è dedicata alle messe, dalle 7.30 in poi nelle chiese di San Giorgio e San Gemiliano, poi alle 10.45 ci sarà una breve processione intorno alla chiesa campestre, dietro al simulacro del santo.

Dopo altre due messe serali, alle 19,30 comincerà il momento più intenso, con il ritorno della statua dalla chiesa di San Gemiliano a quella di San Giorgio. Trasportato su un antico cocchio trainato da buoi, attraverserà via san Gemiliano, per poi fermarsi alla chiesa di San Giorgio in via Repubblica. Ma c’è anche la parte non religiosa, ovvero lo spettacolo di fuochi artificiali, anch’esso una tradizione da tanti anni. «Come sempre San Gemiliano insieme a San Giorgio è il nostro santo, di tutti i sestesi», commenta Ilario Corona, presidente del Comitato San Gemiliano, «per me è un impegno che cerco di onorare al meglio, offrendo un evento per tutti». E quest’anno si fanno le cose in grande: il 20 e 21 giugno ci sarà la fiera del fantasy Faerytopia, che ha scelto proprio San Gemiliano come “location”, e ospiterà il famoso cantante delle sigle di cartoni e anime giapponesi Giorgio Vanni il 20, e il conduttore della Melavisione Danilo Bertazzi il 21. Il 7 settembre poi un altro grande appuntamento, con il concerto del cantautore Fabrizio Moro. «Abbiamo lavorato tanto per raggiungere questo risultato, ma tutto nasce dalla pineta in cui tanti sestesi, anche io, andavano a giocare fin da bambini, un posto speciale, e tutto questo non passerà mai di moda», afferma Corona.

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