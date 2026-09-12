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Lanusei.
13 settembre 2026 alle 01:28

Gli antichi abiti per salutare l’estate 

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Un salto nel passato con l’ultima serata della rassegna “Non solo mare” con “La passeggiata antica”. In tanti hanno indossato l’abito tradizionale, non solo di Lanusei ma anche di altri paesi, per camminare nel corso e salutare l’estate. L’iniziativa, proposta dal lanuseino Gianfranco Suergiu, appassionato cultore delle tradizioni, è stata accolta dall’organizzazione della rassegna: il Centro commerciale naturale Le Falere. «Ho pensato che sarebbe stato bello indossare l’abito in un’occasione informale, senza processioni né cerimonie religiose, il vestito sardo è di tutti e tutti ci dobbiamo sentire liberi di portarlo – ha detto Suergiu – spero che l’anno prossimo l’iniziativa venga ripetuta». Un successo per il presidente de Le Falere Federico Pili: «È stata una serata semplice, autentica, di comunità, abbiamo ammirato abiti antichi e bellissimi. Vogliamo dare un seguito al progetto. L’obiettivo è lavorare fin da ora per proporre una manifestazione a livello regionale che possa diventare un appuntamento fisso a Lanusei per raccogliere la bellezza degli abiti tradizionali sardi».

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