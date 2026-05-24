VaiOnline
Dopo gara.
25 maggio 2026 alle 01:17

Giulini: come mi immaginavo 

«Ottima stagione, Pisacane tecnico di grande valore, bene i giovani» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Gli fanno un baffo le voci, non tanto soffuse, sul tecnico. Sul “suo” allenatore, scelto e imposto con felicissima intuizione: «Pisacane? È stato un bel percorso – ha detto ieri prima del match il presidente del Cagliari Tommaso Giulini – è andata come ci immaginavamo, con tanti ragazzi maturati. Fa piacere vedere molti ragazzi del nostro vivaio come Obert, per esempio, che ha fatto una stagione pazzesca». E poi altre perle di una stagione che la società archivia come positiva: «Il cambio di ruolo di Gaetano, le stagioni di Adopo e Rodriguez». Giulini griffa il suo campionato numero 12 con una bella recensione del lavoro di Pisacane: «Abbiamo scelto un tecnico giovane, il suo staff con tanti elementi dal nostro vivaio, abbiamo fatto giocare molti giovani e italiani come nessun altro nel nostro campionato». E ancora: «Siamo sempre rimasti in linea di galleggiamento, in linea con ciò che volevamo costruire e portare avanti».

Nel corso dell’intervista, Giulini si sofferma ancora sull’allenatore napoletano: «Pisacane è una persona di grandissimo valore che conosco da undici anni, sono contento di avergli consigliato di allenare quattro anni fa, aveva una bella sfida davanti guidando una squadra in Serie A, con alcuni elementi che erano stati suoi compagni di squadra e spogliatoio e non è mai facile».

I rossoblù Under 20

Giulini non dimentica la seconda squadra rossoblù, serbatoio imprescindibile per la squadra ieri impegnata a Milano: «I complimenti vanno anche al mister Gallego, allo staff e a tutto il gruppo di lavoro della Primavera per quanto fatto in questi mesi e per la salvezza conquistata sabato a Napoli in un playout difficile e in una stagione con tante criticità». Un rendimento penalizzato «per avere portato molti ragazzi in prima squadra sacrificando magari qualcosa, davvero bravi tutti, un altro risultato importante per il nostro club».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

L’evento

Cagliari, la vela è una festa «Successo oltre le aspettative»

Il capoluogo si prende la scena, grande risposta del pubblico I team: atmosfera mai vista nelle altre tappe dell’America’s Cup   
Alessandra Ragas RIPRODUZIONE RISERVATA
L’evento

«Voglio la coppa con Luna Rossa»

Max Sirena guida l’ennesimo assalto alla “vecchia brocca”: lo devo a Patrizio Bertelli 
Carlo Alberto Melis
La tragedia

Travolge col trattore il figlio di 3 anni e mezzo nel terreno di famiglia

Il padre allevatore, la mamma casalinga: rilievi dei carabinieri sino a notte fonda 
Sonia Gioia
Lo strappo

«Non c’è un Psd’Az senza sardisti»

I dissidenti riuniti a Orgosolo con Moro: via i vertici del partito 
Gianfranco Locci
Verso il voto

A Santa Giusta si rinnova la sfida fra due veterani

L’uscente Andrea Casu tenta il bis Torna in campo Antonello Figus 
Sara Pinna
Al voto

Comunali, l’affluenza non decolla

Urne aperte anche oggi. Calo di due punti senza il traino delle Regionali 