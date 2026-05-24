Giulini: come mi immaginavo 

Gli fanno un baffo le voci, non tanto soffuse, sul tecnico. Sul “suo” allenatore, scelto e imposto con felicissima intuizione: «Pisacane? È stato un bel percorso – ha detto ieri prima del match il presidente del Cagliari Tommaso Giulini – è andata come ci immaginavamo, con tanti ragazzi maturati. Fa piacere vedere molti ragazzi del nostro vivaio come Obert, per esempio, che ha fatto una stagione pazzesca». E poi altre perle di una stagione che la società archivia come positiva: «Il cambio di ruolo di Gaetano, le stagioni di Adopo e Rodriguez». Giulini griffa il suo campionato numero 12 con una bella recensione del lavoro di Pisacane: «Abbiamo scelto un tecnico giovane, il suo staff con tanti elementi dal nostro vivaio, abbiamo fatto giocare molti giovani e italiani come nessun altro nel nostro campionato». E ancora: «Siamo sempre rimasti in linea di galleggiamento, in linea con ciò che volevamo costruire e portare avanti».

Nel corso dell’intervista, Giulini si sofferma ancora sull’allenatore napoletano: «Pisacane è una persona di grandissimo valore che conosco da undici anni, sono contento di avergli consigliato di allenare quattro anni fa, aveva una bella sfida davanti guidando una squadra in Serie A, con alcuni elementi che erano stati suoi compagni di squadra e spogliatoio e non è mai facile».

I rossoblù Under 20

Giulini non dimentica la seconda squadra rossoblù, serbatoio imprescindibile per la squadra ieri impegnata a Milano: «I complimenti vanno anche al mister Gallego, allo staff e a tutto il gruppo di lavoro della Primavera per quanto fatto in questi mesi e per la salvezza conquistata sabato a Napoli in un playout difficile e in una stagione con tante criticità». Un rendimento penalizzato «per avere portato molti ragazzi in prima squadra sacrificando magari qualcosa, davvero bravi tutti, un altro risultato importante per il nostro club».

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