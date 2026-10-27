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L’inchiesta.
28 ottobre 2026 alle 00:58

Giovane ferito con un colpo di pistola: l’ipotesi dello scontro tra bande 

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I carabinieri della compagnia di Cagliari stringono il cerchio sul misterioso episodio avvenuto nella notte tra sabato e domenica e dunque sul responsabile del ferimento a una gamba di un 25enne di Sant’Elia, con un colpo di pistola. Dai primi accertamenti ci sarebbe stato un scontro tra alcuni giovani tra Elmas e Assemini. Una lite per motivi ancora da chiarire. Uno scontro finito nel sangue, con il colpo d’arma da fuoco e il 25enne che si è presentato all’ospedale Brotzu con la ferita a una gamba. Immediata la segnalazione alle forze dell’ordine e l’intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile al pronto soccorso.

Nonostante la scarsa collaborazione del ferito che avrebbe riferito di non ricordare nulla di quanto successo, grazie ad alcune informazioni i militari della Compagnia sono riusciti a indirizzare le indagini su una lite con aggressione avvenuta tra Elmas e Assemini: proprio qui sarebbe avvenuto il ferimento del giovane. Sono state effettuate anche alcune perquisizioni ma per ora dell’arma nessuna traccia. La svolta nelle indagini sarebbe comunque vicina. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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