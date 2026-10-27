Giovane ferito con un colpo di pistola: l’ipotesi dello scontro tra bande 

I carabinieri della compagnia di Cagliari stringono il cerchio sul misterioso episodio avvenuto nella notte tra sabato e domenica e dunque sul responsabile del ferimento a una gamba di un 25enne di Sant’Elia, con un colpo di pistola. Dai primi accertamenti ci sarebbe stato un scontro tra alcuni giovani tra Elmas e Assemini. Una lite per motivi ancora da chiarire. Uno scontro finito nel sangue, con il colpo d’arma da fuoco e il 25enne che si è presentato all’ospedale Brotzu con la ferita a una gamba. Immediata la segnalazione alle forze dell’ordine e l’intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile al pronto soccorso.

Nonostante la scarsa collaborazione del ferito che avrebbe riferito di non ricordare nulla di quanto successo, grazie ad alcune informazioni i militari della Compagnia sono riusciti a indirizzare le indagini su una lite con aggressione avvenuta tra Elmas e Assemini: proprio qui sarebbe avvenuto il ferimento del giovane. Sono state effettuate anche alcune perquisizioni ma per ora dell’arma nessuna traccia. La svolta nelle indagini sarebbe comunque vicina. (m. v.)

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