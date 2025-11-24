Giochi per i bimbi ancora off limits, in arrivo i tappeti di sicurezza 

Saranno montati la prossima settimana i tappetini gommati di sicurezza sotto i giochi per i bambini.

Si comincia dai parchi pubblici, come il parco Matteotti in via D’Annunzio, il parco Europa a Pitz’e Serra e il parco del sole in via Turati. Nelle altre aree verdi come le piazze e altri spazi sparsi, il montaggio dovrebbe cominciare invece i primi di gennaio.

I giochi sono ormai off limits da prima dell’estate. Quelli vecchi erano stati transennati perché pericolosi in attesa della sistemazione dei nuovi. Una volta arrivati erano stati poi montati ma sempre recintati e inaccessibili. Questo perché prima di renderli fruibili occorre sistemare il tappetino gommato per garantire la sicurezza in caso di cadute. Il montaggio era previsto entro il mese di ottobre ma i pezzi arriveranno la prossima settimana e poi saranno subito installati.

Una situazione che aveva creato malumori. Nei giorni scorsi la protesta si è spostata anche sui social dove tantissimi genitori hanno sottolineato il fatto che il disagio per i bimbi quartesi si trascina da troppo tempo.

