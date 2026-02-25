VaiOnline
Silì.
26 febbraio 2026 alle 00:42

Giochi e panchine nelle aree verdi e nei parchi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Spazi verdi con giochi e arredi nuovi di zecca. A Silì parchi e aree pubbliche cambiano volto: il Comune ha aggiudicato l’appalto da 694mila euro alla società Proludic di Castelnuovo Scrivia (Alessandria).

«Con questo progetto – dichiara il sindaco Massimiliano Sanna – proseguiamo il programma “Qualità dell’abitare”, investendo sulla frazione più popolosa della città». L’intervento prevede la sistemazione di quattro aree verdi che si sviluppano lungo la direttrice est-ovest, a sud del Tirso e del canale di bonifica: una grande area vicina al cimitero, una nel quartiere Peep, una in via Martiri del Congo e il parco della Maddalena.

Il progetto punta alla sostenibilità ambientale con pavimentazioni naturali, macchia mediterranea e alberature autoctone in grado di garantire una riduzione dei costi di manutenzione e un miglioramento del microclima urbano. «Saranno installati panchine, cestini e rastrelliere per biciclette – spiega l’assessora all’Ambiente Bonaria Zedda - Nel Parco della Maddalena sorgerà uno spazio attrezzato con giochi naturali, mentre nell’area grande vicina al cimitero sarà realizzata un’area giochi per bambini con pavimentazione in gomma colata». L’assessore alle frazioni Gianfranco Licheri sottolinea che si tratta di «un percorso che mira a migliorare gli spazi pubblici, la qualità della vita e rafforzare la coesione sociale».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Trasporti

Le tariffe per gli emigrati? Esistono solo sulla carta

Biglietti impossibili per i familiari dei residenti nell’Isola L’agevolazione è prevista sino al terzo grado di parentela 
Alessandra Carta
L’opposizione: «Legislatura al capolinea». Probabile un vertice di maggioranza a breve

Todde-Pd, aria di tempesta

Dopo lo strappo sulla sanità i Dem disertano di nuovo la Giunta 
Giuseppe Meloni
Intervista

«L’omelia con l’AI? Mai, sull’altare si va meglio a braccio»

Don Casu, parroco sassarese a Roma, e il no del Papa alle “cyberprediche” 
Celestino Tabasso
La storia

Marco Francescoli: «A Cagliari per amore»

Il figlio del “Principe” Enzo, star dei rossoblù negli anni ’90, ha scelto nel 2022 di trasferirsi in Sardegna 
Roberto Carta
Verso il voto

Giustizia, scintille tra Conte e Nordio E FI attacca la Lega

A Palermo duello sul referendum Malumori anche in maggioranza 
Milano

«Cinturrino mente, resti in cella»

Per il Gip può uccidere ancora. Pisani: caso chiaro, via subito dalla polizia 