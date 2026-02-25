Giochi e panchine nelle aree verdi e nei parchi 

Spazi verdi con giochi e arredi nuovi di zecca. A Silì parchi e aree pubbliche cambiano volto: il Comune ha aggiudicato l’appalto da 694mila euro alla società Proludic di Castelnuovo Scrivia (Alessandria).

«Con questo progetto – dichiara il sindaco Massimiliano Sanna – proseguiamo il programma “Qualità dell’abitare”, investendo sulla frazione più popolosa della città». L’intervento prevede la sistemazione di quattro aree verdi che si sviluppano lungo la direttrice est-ovest, a sud del Tirso e del canale di bonifica: una grande area vicina al cimitero, una nel quartiere Peep, una in via Martiri del Congo e il parco della Maddalena.

Il progetto punta alla sostenibilità ambientale con pavimentazioni naturali, macchia mediterranea e alberature autoctone in grado di garantire una riduzione dei costi di manutenzione e un miglioramento del microclima urbano. «Saranno installati panchine, cestini e rastrelliere per biciclette – spiega l’assessora all’Ambiente Bonaria Zedda - Nel Parco della Maddalena sorgerà uno spazio attrezzato con giochi naturali, mentre nell’area grande vicina al cimitero sarà realizzata un’area giochi per bambini con pavimentazione in gomma colata». L’assessore alle frazioni Gianfranco Licheri sottolinea che si tratta di «un percorso che mira a migliorare gli spazi pubblici, la qualità della vita e rafforzare la coesione sociale».

