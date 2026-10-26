Gasperini è su di giri: «Squadra in crescita, ora diamo continuità» 

«Un'uscita infelice» e capitolo chiuso. Gian Piero Gasperini non alimenta le polemiche nate dopo la frase di Massimiliano Allegri nel post partita di Napoli. «Gli hanno messo la Champions in tasca», l'accusa del tecnico, frase sulla quale valuta se intervenire anche la Procura federale. Ma l'allenatore giallorosso guarda avanti, al campo soprattutto, perché il tour de force ora mette la Roma di fronte alla sfida con il Cagliari e il tema emergenza resta d'attualità. L'unico giocatore che potrà tornare a disposizione, infatti, potrebbe essere Dybala. «Già averlo per la panchina sarebbe il massimo, sono fiducioso», ha spiegato alla vigilia Gasperini.

Senza freni

L'obiettivo è dare continuità di prestazione, soprattutto ora che le assenze sono tante e spetterà a Soulé, come al “Maradona”, prender per mano una Roma che si ritrova terza e quattro punti dalla vetta condivisa da Lazio e Inter. Uno scarto maturato dai pareggi con Napoli, Como e Inter. «Ma sono sempre state gare equilibrate. Da queste partite ne siamo sempre usciti bene, giocando alla pari», ha concluso Gasperini. «È vero che non abbiamo vinto, ma nemmeno gli altri hanno vinto. Il percorso è positivo perché noi dobbiamo sempre guardare i novanta minuti nel suo complesso. C'è una crescita della rosa e di molti calciatori a livello individuale. C'è poi un ambiente che ci spinge a essere coraggiosi, ad affrontare le partite con la fiducia di poter fare bene. Il nostro obiettivo è sempre quello di migliorarci, sicuramente abbiamo raggiunto un modo di stare in campo che è ripetuto nel tempo e ci dà risultati».

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