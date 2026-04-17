«Garanzie sanitarie e ambientali sul termovalorizzatore» 

Stabilire subito le garanzie ambientali e sanitarie sul termovalorizzatore dei rifiuti di Tossilo, il cui avvio è ritenuto imminente. È una delle principali richieste formulate dal comitato per la tutela della salute del Marghine.

L’ospedale di comunità, che sta diventando realtà, oltre segnare una svolta storica nel contesto della sanità del Marghine, non è l’unico obiettivo del comitato. La situazione è stata affrontata dall’assemblea promossa nei giorni scorsi. Si chiede l’avvio delle associazioni funzionali territoriali dei medici di base, il potenziamento della telemedicina, tramite la centrale operativa territoriale e il completamento della Casa di comunità. L’agenda delle iniziative riguarda i problemi e necessità della sanità nel Marghine.

Il comitato formula tre proposte accolte positivamente da tutti. Riguardano le garanzie ambientali e sanitarie sul termovalorizzatore dei rifiuti di Tossilo, l’avvio della Casa di comunità, che è in fase di costruzione. Per quanto concerne l’ospedale di comunità, col finanziamento deliberato recentemente dalla Giunta regionale, il comitato chiede alla Asl di Nuoro di procedere rapidamente con la definizione di arredi, attrezzature e impianti.