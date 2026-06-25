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Le trattative.
26 giugno 2026 alle 01:20

Gaetano, la Dea non gioca al rialzo 

Il Cagliari respinge l’offerta di 10 milioni dell’Atalanta: oggi nuovo vertice 

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In Italia le trattative sono appena iniziate. Con i Mondiali in corso gli operatori di mercato sono concentrati a scovare talenti tra Canada, Messico e Stati Uniti. Il via l’ha dato quella che forse sarà la più grossa operazione di questa sessione, la cessione dell’ex rossoblù Marco Palestra dall’Atalanta al Chelsea. Ma sono da tenere d’occhio anche altre trattative, come quella che potrebbe portare il regista del Cagliari Gianluca Gaetano all’Atalanta.

L’offerta

Per quanto sia interessata, la Dea per ora dimostra di avere il braccino corto sul centrocampista partenopeo. Gaetano ha accettato l’ipotesi del trasferimento, inquadrandolo come un nuovo step di una carriera fin qui ricca di soddisfazioni, pur non disdegnando la permanenza in Sardegna, dove si trova molto bene anche fuori dal campo. Da quando il tecnico Fabio Pisacane gli ha trovato uno spazio da regista, e le sue prestazioni sono cresciute ancor di più sotto l’aspetto qualitativo. A Bergamo giocherebbe per la conquista dell’Europa, con il suo primo estimatore, Maurizio Sarri, pronto ad affidargli le chiavi del gioco. In rossoblù dovrebbe continuare a difendere la Serie A, magari con meno affanni rispetto alle ultime stagioni. Il problema è che l’Atalanta continua a offrire 10 milioni, mentre il Cagliari ne chiede come minimo 18. Oggi ci sarà un nuovo incontro. Magari a 16-17 l’affare si farà e si porrà il problema della sostituzione.

Centrocampo

Posto che non sarebbe facile per il direttore sportivo Pietro Accardi individuare un’alternativa a Gaetano, il club di Tommaso Giulini si guarda intorno, anche se il mercato, per quanto riguarda il ruolo del play, non è facile. Il ritorno dal Torino potrebbe offrire, nel caso, un’altra possibilità a Matteo Prati. Per la mediana, invece, sono in corso dei ragionamenti. Da un lato, il Cagliari ha presentato un’offerta alla Roma di 4 milioni per Alessandro Romano, svizzero, 20 anni, reduce da 19 presenze con lo Spezia il Serie B. Sulle sue tracce c’è anche il Torino, oltre che il Palermo. La Roma ne chiede 6 anche se c’è fiducia sul suo sì, visto che l’entourage del ragazzo preferirebbe il progetto Pisacane alle altre opzioni: sarebbe a un passo. C’è poi Michel Aebischer, pure lui svizzero, 29 anni: con il calciatore non ci sarebbero problemi, qualcuno in più esisterebbe con il Pisa. Il dubbio è se sia la strada giusta spendere 4 milioni per un giocatore non più giovanissimo. Uno dei due comunque sarà del Cagliari.

Attacco

Largo ai giovani in attacco. Kingstone Mutandwa torna a casa dopo 16 gol e 6 assist in 32 partite nella Bundesliga austriaca. Ma scaldano i motori anche il senegalese Paul Mendy, 19 anni, 2 reti (all’Atalanta) in 9 gare, e il francese Yael Trepy, 20 anni, 1 gol (alla Cremonese) in 8 match nell’ultima Serie A. C’è una voce che vorrebbe l’arrivo dall’Atalanta di El Bilal Touré, 22 gare e 5 gol con il Besiktas. C’è un velato interesse per una punta balcanica di cui si ignora l’identità, ma ora per il Cagliari le priorità sono altre.

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