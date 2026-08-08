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Carabinieri
09 agosto 2026 alle 00:43

Furto in casa  dopo il diverbio,  35enne nei guai 

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Prima un acceso battibecco per questioni sentimentali poi il furto di uno smartphone, di una consolle per videogiochi e di un abito griffato. Infine per un 35enne è scattato l’arrest.
L’episodio è accaduto lunedì scorso quando i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Nuoro sono stati allertati per un furto appena commesso. È stata la vittima a ricostruire l’accaduto e a raccontare di aver avuto un acceso diverbio per incomprensioni sentimentali con l’autore del furto. Il clima si sarebbe subito accesso, l’uomo con un fare aggressivo e minaccioso ha spinto la vittima a scappare in strada per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente e si arrivasse allo scontro fisico. Nel frattempo il 35enne, approfittando del momento concitato e della porta lasciata aperta, è entrato nella casa del rivale portando via uno smartphone, una consolle per videogiochi e un abito griffato.

Immediate le ricerche, in pochi minuti i carabinieri sono riusciti a identificare e rintracciare l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, che era tornato nella sua casa dove i militari hanno trovato la refurtiva. Il 35enne è stato arrestato in flagranza, il giorno dopo è comparso davanti al giudice che ha convalidato e disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in attesa del processo.

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