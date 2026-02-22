Fuorionda su Israele, Lollobrigida si scusa 

Non c'è pace per la Rai alle Olimpiadi. Dopo il caso della cerimonia d'apertura che ha portato alle dimissioni del direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, esplode quello del fuorionda durante la prima volta del bob a quattro per Israele, quando qualcuno dice «evitiamo l'equipaggio 21 che è israeliano». La gaffe avviene in apertura della diretta su Rai 2 e tocca per primo al responsabile ad interim della testata sportiva Marco Lollobrigida, bollare quelle parole come «espressione inaccettabile che non rappresenta in alcun modo i valori del servizio pubblico e di Rai Sport». «A nome della Direzione, esprimo sincere scuse agli atleti israeliani, alla delegazione e a tutti i telespettatori».

Alle scuse Rai che sono rivolte al paese in gara, Israele, nel suo complesso, si aggiunge l'immediato intervento dell'amministratore delegato Giampaolo Rossi che giudica l'episodio di ieri «grave e contrario ai principi di imparzialità, rispetto e inclusione che devono caratterizzare il servizio pubblico». La Rai ha avviato un'istruttoria interna finalizzata all'apertura di un procedimento disciplinare per accertare con la massima rapidità eventuali responsabilità.

