VaiOnline
Rai Sport.
22 febbraio 2026 alle 01:01

Fuorionda su Israele, Lollobrigida si scusa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non c'è pace per la Rai alle Olimpiadi. Dopo il caso della cerimonia d'apertura che ha portato alle dimissioni del direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, esplode quello del fuorionda durante la prima volta del bob a quattro per Israele, quando qualcuno dice «evitiamo l'equipaggio 21 che è israeliano». La gaffe avviene in apertura della diretta su Rai 2 e tocca per primo al responsabile ad interim della testata sportiva Marco Lollobrigida, bollare quelle parole come «espressione inaccettabile che non rappresenta in alcun modo i valori del servizio pubblico e di Rai Sport». «A nome della Direzione, esprimo sincere scuse agli atleti israeliani, alla delegazione e a tutti i telespettatori».

Alle scuse Rai che sono rivolte al paese in gara, Israele, nel suo complesso, si aggiunge l'immediato intervento dell'amministratore delegato Giampaolo Rossi che giudica l'episodio di ieri «grave e contrario ai principi di imparzialità, rispetto e inclusione che devono caratterizzare il servizio pubblico». La Rai ha avviato un'istruttoria interna finalizzata all'apertura di un procedimento disciplinare per accertare con la massima rapidità eventuali responsabilità.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, è un buon punto

Con la Lazio prova di carattere dei rossoblù: finisce 0-0 
l nello sport
Il caso

Fondazione Mont’e Prama, al centro dell’inchiesta  presunte transazioni opache

Nel corso delle perquisizioni la Finanza ha sequestrato anche anfore antiche 
Francesco Pinna
Cronaca

«A Orani si è fatto buio, ma non rassegniamoci»

Il parroco: evento terribile e inatteso, ha oscurato la vita della comunità 
Marilena Orunesu
Convocate due commissioni consiliari in seduta congiunta. Solinas (Pd): «Difficile venga accolta per intero»

La Pratobello slitta ancora

Comandini: «I comitati saranno auditi il 4 marzo» 
Lorenzo Piras
Oggi scadono i dirigenti supplenti, ma per il commissariamento del Governo serve un mese. I sindacati: no a una sanità bloccata

Asl senza manager,  soluzione vicina ma solo per Olbia

A metà settimana la nomina del dg Cagliari, trattative ancora in alto mare 
Roberto Murgia
Il fenomeno

La corsa sociale conquista Cagliari

In sei mesi 600 iscritti al “Suncity run club” che ogni domenica invade il Poetto 
Alessandra Ragas
Viabilità

«Sulla Statale 195 un’estate da incubo»

Sindaci e operatori turistici: «Incognita cantieri, è emergenza»  
Piera Serusi
Verso il voto

«Il Governo va avanti anche se vince il no»

Il messaggio di Nordio e Piantedosi alle opposizioni in vista del referendum  