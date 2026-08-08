Fuoco in una casa, in salvo una famiglia 

Paura in via Leopardi a Gonnosfanadiga, dove venerdì all’ora di pranzo un incendio è divampato in un garage, provocando danni al locale, a diversi materiali e a una Suzuki. Fiamme e fumo hanno creato pericolo anche per la casa vicina. Il rogo è durato circa un’ora. Le cause sono ancora da chiarire e sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco.

I primi a intervenire sono stati cinque barracelli di Gonnosfanadiga, allertati dalla figlia del proprietario. La sede della Compagnia è a soli 50 metri dall’abitazione. Piero Fosci, comandante della compagnia barracellare, riassume: «I nostri uomini, pur essendo legati al controllo del territorio rurale e boschivo, hanno compreso la pericolosità della situazione e deciso di intervenire con i propri mezzi». I barracelli hanno anche messo in sicurezza la famiglia, ancora in casa, mentre nell’aria si era diffuso un fumo nero e acre, provocato dalla combustione di plastiche e altri materiali. Nel garage sono state inoltre individuate due bombole, che aumentavano ulteriormente i rischi e imponevano particolare cautela.

Sono arrivati anche gli operatori di Forestas e quattro ex operai Keller, coordinati da Leonardo Pinna: dopo aver visto la colonna di fumo, si sono precipitati per dare una mano. «Abbiamo visto che c’era molto movimento e che i barracelli erano già al lavoro», racconta Pinna. Il gruppo ha utilizzato sei o sette estintori, contribuendo a contenere le fiamme. L’intervento è proseguito fino all’arrivo dei vigili del fuoco, giunti da Sanluri per completare le operazioni e mettere in sicurezza l’area. Una risposta coordinata, con il contributo di tutti gli operatori.

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