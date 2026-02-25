VaiOnline
Carbonia.
26 febbraio 2026 alle 00:42

Fugge all’alt e si schianta contro un muro 

Un commerciante di 31 anni di origini cinesi è stato denunciato ieri, in stato di libertà, dai carabinieri della stazione di Carbonia per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo alla guida di una Dacia Sandero secondo una prima ricostruzione, poco dopo le 5:30 di ieri, dopo aver bruciato l’alt degli agenti della radiomobile che stavano effettuando un posto di blocco nella centralissima via Roma si sarebbe dato alla fuga ad alta velocità per motivi da accertare, finendo la sua corsa abbattendo un muro di cinta di una vecchia attività commerciale in via Lubiana. I carabinieri, arrivati dopo qualche istante, hanno provveduto a soccorrere l’uomo che è stato affidato al personale 118 dell’Asvoc, che ha provveduto ad accompagnarlo per accertamenti al vicino ospedale Sirai. Fortunatamente visto l’orario in quel momento non passava alcun’altra vettura o pedone. L’auto coinvolta è intestata a un conoscente dell’uomo con tutta la documentazione regolare. (f. m.)

