Giorgino.
25 novembre 2025 alle 00:22

Frontale sulla Sulcitana, lunghe code fino a sera 

Un sorpasso azzardato o una disattenzione al volante sono costati un incidente frontale che poteva avere conseguenze ben peggiori. Lo scontro è avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla trafficata, quanto stretta, statale 195 nel tratto in direzione Pula che costeggia la spiaggia di Giorgino, poco prima del bivio di Macchiareddu. Nessuna delle persone coinvolte è rimasta gravemente ferita, ma non è mancata la paura per alcuni bambini a bordo di uno dei mezzi trasportati al Brotzu per sicurezza in codice verde.

Sono state tre le auto coinvolte in una carambola che ha lasciato i mezzi su parte della carreggiata costringendo il traffico da e verso Cagliari a restringersi in una sola corsia.

Inevitabili i disagi alla circolazione e le lunghe code fino a sera in entrambi i sensi di marcia durante uno degli orari nevralgici per gli spostamenti dei pendolari che a migliaia arrivano sia dalla Saras che dal Centro di ricerche Crs4.

