Formazione per pensare al lavoro dei sogni 

Gli incontri formativi con professionisti delle materie Stem, della cultura e dello sport ma non solo: per capire quale potrebbe essere il proprio futuro lavorativo si può iniziare a sperimentarne le basi già ora magari attraverso il confronto con chi quel futuro ha già iniziato ad intraprenderlo seguendo un apposito corso di studi.

Continua ad essere questo lo scopo del secondo anno di “Three, open space activities for students, families and teachers”, progetto (sostenuto dalla Fondazione di Sardegna) dell’associazione Scarzella, contro la povertà educativa, che tra l’altro punta a creare un ponte solido tra il mondo accademico e la comunità locale. Nel vero senso della parola: parte dei 120 giovani (studenti del comprensivo Meloni di Domusnovas e dell’agrario Beccaria di Villamassargia) ha assistito e partecipato alla sessione d’esame “Semiotica dei new media” che l’università di Cagliari ha tenuto nella sede dell’associazione domusnovese. Ed è stata anche presentata la “Guida universitaria a misura di bambino” (la prima in Italia) che si sta redigendo con l’università grazie al protocollo d’intesa del 2025. «L’obiettivo - dice la coordinatrice Maria Giovanna Dessì - è ambizioso: far immergere i giovanissimi nel mondo universitario ispirandoli ed aiutandoli a scoprire il percorso di studio ideale per il lavoro dei loro sogni».

RIPRODUZIONE RISERVATA