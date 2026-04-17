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18 aprile 2026 alle 00:53

Fondo Telemaco, elezioni alla Uilcom 

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La Uilcom Sardegna vince le elezioni del Fondo Telemaco, il fondo pensione nazionale complementare, dedicato ai lavoratori del settore delle telecomunicazioni. Alle elezioni, che si sono tenute in forma telematica il 15 e il 16 aprile, la Uilcom ha ottenuto ben 333 voti, contro i 206 della Slc-Cgil e le 100 preferenze della Fistel-Cisl. Grazie a questo risultato il Pierpaolo Secchi, della segreteria regionale, è stato eletto tra i dieci delegati riservati alla Uilcom a livello nazionale.
«Grazie a tutte le donne e a tutti gli uomini che in queste settimane ci hanno messo tempo, energie e cuore – ha sottolineato il segretario generale della Uilcom Sardegna, Tonino Ortega, eletto il 31 marzo scorso segretario generale della Uilfpc Sardegna, il nuovo sindacato nato dalla fusione della Uilcom e della Uil Poste -. Grazie ai candidati e a tutti quelli che hanno lavorato, in tanti modi diversi, per rendere possibile questo bellissimo risultato».

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