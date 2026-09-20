Fiorenza Bregant dall’Isola agli Usa 

Friulana di nascita e capoterrese d’adozione, Fiorenza Bregant ha conquistato la qualificazione ai Campionati mondiali Ironman 2027, di scena a Chattanooga negli Usa.

Un traguardo prestigioso costruito attraverso passione, sacrificio e una grande determinazione. La sua bacheca racconta una crescita costante: nel 2025 è stata Campionessa regionale Triathlon Sprint, nel 2026 sono arrivati il titolo di Campionessa italiana Interforze Triathlon Super Sprint e la vittoria nel Triathlon Olimpico di Chia, mentre a Baku il terzo posto nell’Ironman 70.3 le ha regalato la qualificazione ai Mondiali. «Siamo orgogliosi di Fiorenza e del risultato straordinario che ha raggiunto: ha scelto Capoterra come casa e siamo felici che possa portare il nome della nostra comunità fino a un palcoscenico così prestigioso», dice il sindaco Beniamino Garau. ( i.m. )

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