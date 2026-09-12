Finti finanzieri truffano una coppia 

Questa volta a entrare in azione sono stati dei finti finanzieri. Con la tecnica ormai collaudata di falsi controlli in casa, sono riusciti a derubare una coppia di anziani di Paulilatino. Sono stati rubati gioielli e 400 euro in contanti. I carabinieri avrebbero già individuato i malviventi.

L’episodio risale ad alcuni giorni fa quando un sedicente agente delle Fiamme gialle, con indosso l’uniforme, si è presentato a casa dei due coniugi ottantenni sostenendo che la loro carta di credito fosse stata clonata. Per risolvere il problema, il finto finanziere ha suggerito al marito di recarsi in un ufficio di Nuoro; senza perdere tempo l’anziano si è messo in viaggio. Poco dopo, approfittando dell’assenza del marito, altri due complici hanno suonato alla porta d’ingresso chiedendo di verificare che in casa ci fossero tutti gli oggetti preziosi. E così mentre l’anziana mostrava i gioielli, custoditi in una scatola, sarebbe stata distratta da una telefonata (da parte dell’altro truffatore) e il malvivente ha avuto tutto il tempo per far sparire gioielli e soldi.Solo quando i due sono andati via, la donna si è resa conto di essere stata derubata, a quel punto ha avvisato il marito e i carabinieri.

Il sindaco Domenico Gallus con un video messaggio su Facebook ha lanciato un appello ai concittadini. «Qualora si dovesse presentare a casa vostra una persona in divisa, non fatela entrare. Chiedete nome e cognome e verificate l’identità chiamando le forze dell’ordine».

A Pardu Nou, borgata di Siamaggiore, due giorni fa è stato messo a segno un furto a casa di un anziano. Gli è stato rubato un portafogli, in cui erano custoditi bancomat (e pure il codice pin). Il ladro ha fatto alcuni prelievi e a acquisti prima che la carta fosse bloccata. Indagano i carabinieri. ( v. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA