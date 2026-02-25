Decine di finanzieri in fila per donare il sangue. L’iniziativa svolta ieri nella caserma Satta, sede del Comando Sardegna della Guardia di finanza, ha confermato la sensibilità da parte del personale del Corpo e dà seguito al protocollo d’intesa tra le Fiamme Gialle e l’Avis.

Il gruppo donatori della Guardia di Finanza prosegue nell’obiettivo di superare, nel corso del 2026, le 100 sacche di sangue complessivamente raccolte. Il comandante regionale, generale di brigata Claudio Bolognese, ha sottolineato che la donazione del sangue costituisce «un atto concreto verso la comunità, espressione dei valori di solidarietà e attenzione al prossimo che contraddistinguono l’azione della Guardia di finanza». I rappresentanti dell’Avis hanno riconosciuto ancora una volta le Fiamme Gialle come interlocutore di riferimento nella promozione dei valori civici e della solidarietà.

