Finals, oggi sorteggio a Torino 

Con il sorteggio dei gironi della prima fase, sia per il singolare che per il doppio, entrano nel vivo le Nitto Atp Finals 2025. La cerimonia e la conferenza stampa di presentazione del torneo sono in programma oggi alle 12 nel grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino, città che per il quinto anno consecutivo ospita l'ultimo prestigioso torneo della stagione. A contendersi il trofeo gli otto migliori giocatori singolaristi e le otto migliori coppie di doppio. Sono due i gironi del cosiddetto Round Robin da sorteggiare, ognuno dei quali da quattro, un giocatore/coppia per ogni fascia.

«Darò tutto, queste Finals sono speciali. A questo punto, lo ritengo il torneo più importante dell'anno», così ieri a Torino Jannik Sinner, che si prepara a difendere il titolo delle Atp Finals vinto lo scorso anno. «Ci prepariamo nel migliore dei modi: darò tutte le mie energie fisiche e mentali. È probabilmente arrivato il momento di dire che è il torneo più importante di quest'anno, anche se ho fatto tante cose - ha aggiunto il numero 1 - mi voglio divertire, giocare davanti al pubblico italiano che anche a Roma mi ha sempre dato molto affetto. A Torino è comunque diverso: ci sono gli otto giocatori migliori al mondo, inizi quindi subito forte. Lo spettacolo sarà molto alto, teso. Speriamo di essere in due singolaristi italiani».

Qui Atene

Il riferimento è alla corsa di Musetti all'ultimo posto a disposizione, per il quale al momento è avanti Auger-Aliassime. «Facciamo tutti il tifo per Lorenzo, ci sarebbe tanta Italia, in Italia. Io sono cresciuto qui, ho sempre dedicato le mie vittorie all'Italia, ma non sarei il giocatore che sono senza tutti i sostegni che ottengo tutti i giorni da tutte le parti del mondo». E Lorenzo Musetti, ieri nel primo match giocato ad Atene, soffre ma supera al terzo set un quarantenne terribile come Wawrinka. Lo svizzero gestisce con straordinaria abilità il primo set, al tie break del secondo serve per il match ma Musetti la scampa, nel terzo Lorenzo vince (6-4) e oggi trova il francese Muller.

Mentre Darderi ha perso con il serbo Kecmanovic, Berrettini non ha tradito le attese e ha superato l’australiano Vukic in due set (7-6, 6-3) mostrando un’ottima condizione e finalmente maggiore sicurezza, in vista della difesa della Coppa Davis nella settimana successiva alle Finals. Oggi Matteo si scontra con il pericoloso americano Tien (38 Atp) e certamente vorrà trovare conferme a quel tennis solido e spettacolare che ha messo in mostra nel match di ieri.

Ciao Finals

È finita ai gironi l'avventura di Jasmine Paolini e Sara Errani alle Wta Finals a Riyad. La coppia azzurra, testa di serie numero 1, ha ceduto col punteggio di 6-3 6-3 di fronte alla belga Elise Mertens e Veronika Kudermetova (numero 4 del seeding). Dopo la sconfitta nel secondo match contro Hsieh/Ostapenko, serviva una vittoria per conquistare la qualificazione alle semifinali già sfuggita nel 2024. Paolini è stata eliminata anche nel singolare. (red. spo.)

