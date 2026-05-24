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Decimomannu-Villasor.
25 maggio 2026 alle 01:19

Fiamme a Su Cardu vicino alla base militare 

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Fiamme tra Decimomannu e Villasor: un gigantesco rogo ha minacciato la base dell’aeronautica militare e i numerosi poderi della zona. L’incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di ieri, tra i campi di Su Cardu. Favorito dal vento, il fuoco si è rapidamente esteso tra i campi di stoppie, minacciando abitazioni e poderi dell’area rurale, arrivando fino alle recinzioni che delimitano la base aerea. Sul posto sono prontamente intervenuti quattro mezzi dei vigili del fuoco del Comando di Cagliari, seguiti da varie squadre di volontari della protezione civile che, con il coordinamento del Corpo forestale, hanno circoscritto le fiamme. Un intervento non facile: i vari focolai, e la zona non perfettamente agevole, hanno tenuto gli operatori antincendio impegnati per tutta la serata. Un grande aiuto è arrivato dalla base aerea di Decimomannu, quando si è levato in volo un elicottero militare munito di cestello antincendio. Fortunatamente non si registrano danni a persone o animali.

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