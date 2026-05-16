Festa nella casa di riposo per la nuova centenaria 

È nata a Cagliari il 15 maggio 2026. Dal 2015, è ospite della Comunità per anziani “Casa Farci” di Maracalagonis. Qui, Ermelinda Porqueddu, è stata a lungo festeggiata per il secolo di vita dai quattro figli, nipoti e pronipoti, dagli altri ospiti della struttura sociale nel centro abitato e dall’intero staff che la gestisce. Grande l’emozione e tantissimi gli auguri per la nonnina, arrivati anche via Facebook.

La nonnina ha ringraziato per tanto affetto e ha dato a tutti un arrivederci al prossimo compleanno.

Cento anni, davvero un bel traguardo. Tanto più che Ermelinda Porqueddu conserva ancora un buono stato di salute, una buona memoria ed anche un buon appetito.

Grande la gioia e la soddisfazione a Casa Farci, gestita dalla cooperativa sociale Ker. «Abbiamo festeggiato – ha scritto la coordinatrice - i 100 anni della nostra Linda con tutto il nostro staff. A Casa Farci siamo onorati di averti con noi, continueremo a prenderci cura di te e di tutti i nostri nonni. Qui si sentono davvero tutti a casa. Una bella famiglia che vive anche a contatto col paese. Con i Comitati cittadini e associazioni culturali che non hanno mai fatto mancare la propria presenza attraverso attesissime visite, portando momenti di di festa e di inclusione». (ant. ser.)

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