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Iglesias
01 settembre 2026 alle 01:01

Festa grande per i 104 anni di Anna Serra 

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Grande festa per il compleanno di Anna Serra che, con le 104 candeline spente nei giorni scorsi, è la donna più anziana di Iglesias. Nata nel 1922 a Buggerru, si trasferì giovanissima a Iglesias nella casa di zii di adozione. Madre di nove figli, gestì fino al 1971 un negozio di alimentari in via Corradino, nel cuore del centro storico. “Signora Anita”, così era conosciuta da tutti, trasferì successivamente l’attività commerciale al Mercato civico aprendo un box di frutta e verdura, che gestì fino al raggiungimento della pensione.

«Nella mia lunga vita – racconta – ho attraversato momenti belli e brutti, gioie e dolori. Ho sempre pensato che bisogna affrontare le difficoltà senza darsi mai per vinti, e questo è ciò che ho cercato di insegnare ai miei figli, nipoti e pronipoti». Alla centenaria sono giunti gli auguri del sindaco e dell’amministrazione comunale di Iglesias cittadina.

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