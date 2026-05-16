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17 maggio 2026 alle 01:42

Festa Accademia Sulcitana 

Batte la Gioventù Sarroch e conquista la Promozione 

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Accad. Sulcitana 2

Gioventù Sarroch 1

Accademia Sulcitana (4-3-3) : Grosso, Ambu, Briukhov, Orgiana (31’ st Cacciuto), Mattana, Mudu, Contu, Foddi, M. Piras (47’ st Farci), Ruggeri, Cardia (47’ st Lai). In panchina Piga, Bilello, Mat.Piras, Napoli, Vitellaro. Allenatore Loi.

Gioventù Sarroch (4-3-3) : Marongiu, Andruetto, Sirigu (47’ st Pisu), Livesi (1’ st Stocchino), Meloni, Mura, Mina (24’ st Floris), Amorati, Porcu, Cannas, Giacoboni. In panchina Pusceddu, Balistreri, Festino. Allenatore Falco.

Arbitro : Sanna da Sassari.

Reti : pt 16’ Amorati (r), 34’ Ruggeri; st 46’ Cacciuto.

L’Accademia Sulcitana batte in rimonta e nel recupero la Gioventù Sarroch, vince lo spareggio e fa festa: la squadra di Villa San Pietro sale in Promozione, la rivale deve giocare i playoff.

La sfida

In avvio ritmi alti, le squadre si studiano e cercano di non concedere spazi. Prima occasione al 16’: imbucata perfetta per William Amorati che entra in area e prova a mettere il pallone in mezzo, Ambu interviene con il braccio e l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta lo stesso Amorati che supera il portiere e porta avanti la Gioventù Sarroch.

Il vantaggio accende ulteriormente la sfida. Il Sarroch spinge, l’Accademia cerca gli spazi per arrivare al pari. La partita offre spettacolo e continui ribaltamenti di fronte. Al 35’ l’episodio che ristabilisce l’equilibrio: Cardia lavora bene il pallone spalle alla porta e serve Ruggeri che, appena dentro l’area, conclude con precisione. Palo interno e gol.

Nella ripresa l’equilibrio resta totale. Su calcio d’angolo la Gioventù Sarroch sfiora il nuovo vantaggio con un colpo di testa potente ma il portiere dell’Accademia compie un intervento straordinario deviando il pallone sulla traversa. Dall’altra parte risponde Ruggeri che, su punizione dalla distanza, colpisce il palo. Al 72’ primo cambio dell’Accademia: entra Christian Cacciutto. Una scelta decisiva. Il match sembra destinato ai supplementari ma al 91’ Contu porta palla da sinistra verso destra e trova il corridoio perfetto per Cacciutto, bravo a smarcarsi in area e a battere il portiere con una conclusione precisa. È il 2-1 che vale la Promozione. Dopo il triplice fischio parte la festa dell’Accademia Sulcitana, che vince il derby spareggio al termine di una gara intensa e spettacolare.

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