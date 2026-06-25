Festa a Porto Torres 

La storia di Porto Torres vista attraverso la sua Festha Manna. Una città che nei secoli si è stretta come comunità attorno alla devozione verso i Martiri Turritani Gavino, Proto e Gianuario. La festa con il tempo è diventata un grande evento, ricco di tante iniziative culturali e identitarie capace di attrarre migliaia di visitatori.

La fede: messe solenni e le caratteristiche processioni con le statue lignee trasportate a spalla dai fedeli tra la Basilica e la chiesa di San Gavino a mare.

La musica: il concerto gratuito del cantautore Francesco Gabbani, che ha animato la serata principale della festa.

Questa sera alle 21 naturalmente su Videolina.

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