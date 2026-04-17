Fascia tricolore, si apre la caccia al voto 

Mancano circa venti giorni alla presentazione delle liste in vista delle elezioni amministrative per eleggere sindaci e Consigli e circolano non solo indiscrezioni, ma anche le ufficialità delle candidature e le polemiche.

Laconi

A Laconi, salvo sorprese, si contenderanno la carica di sindaco in due: l’uscente Salvatore Argiolas e Paolo Pisu, che ha guidato il Comune per tre mandati, dal 1995 al 2005 e dal 2010 al 2015, oltre ad esser stato consigliere regionale. L'ex sindaco, che ha da poco pubblicato un libro per raccontare la sua esperienza amministrativa e come è cambiata Laconi negli anni, spiega che «sono stati i cittadini a chiedermi di presentarmi. Ci ho pensato a lungo e poi ho deciso. Guiderò una lista di persone pronte a valorizzare la cittadina». Ieri, invece, il gruppo di minoranza “Per Laconi”, guidato dalla consigliera Simonetta Corongiu, ha illustrato in un’assemblea pubblica le proposte avanzate negli ultimi 5 anni annunciando di non presentarsi a giugno.

Arborea

Ad Arborea, dove pochi giorni ha avanzato la candidatura il gruppo guidato da Luca Montisci, attuale capogruppo di minoranza, spunta anche un secondo gruppo guidato dalla 43enne Valeria Manca, professionista nel settore della pet therapy nonché presidente del circolo di “Fratelli d'Italia di Arborea”. «Ho deciso di candidarmi per dare ai cittadini un'altra alternativa a quella attuale - spiega – la lista è chiusa. Ufficializzerò tutti i candidati appena la documentazione sarà presentata in Comune». Ancora in silenzio l'attuale sindaca, Manuela Pintus.

Nel Sinis

Lavori in corso anche nei paesi lungo il Sinis. A Nurachi , per la terza, dovrebbe ripresentarsi l'attuale sindaco Renzo Ponti e molto probabilmente non avrà sfidanti. A Zeddiani , per ora, è certa solo la ricandidatura dell'attuale sindaco Claudio Pinna. A San Vero Milis , l'unica lista ufficiale è quella di Andrea Atzori, gestore della colonia felina di Su Pallosu. Non si è ancora fatto avanti l'attuale sindaco Luigi Tedeschi e non è ancora certo il nome di chi guiderà la terza lista: in lizza ci sarebbero Giovanni Vacca, Agnese Fenu e Andrea Albai. Da San Vero, con amarezza, parla anche Salvatore Pinna, consigliere di minoranza e candidato a sindaco nel 2020: «Mi sarebbe piaciuto esserci ancora, anche alla luce dei tanti voti presi anni fa. Ma nessuna lista, per ora, si è fatta avanti. Sono a disposizione di chiunque voglia fare il bene della comunità».