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Arbus.
17 maggio 2026 alle 01:44

“Famiglie insieme”, vent’anni all’insegna della solidarietà 

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Grande soddisfazione per la festa dei 20 anni dell’associazione “Famiglie insieme” di Arbus avvenuta nei giorni scorsi con la celebrazione della messa dal parroco Daniele Porcu. Commossa la presidente, Felicina Virgilio: «Sono molto contenta soprattutto perché oggi, insieme a noi ci sono diverse famiglie che hanno contribuito alla nostra nascita, tra questi Gianni Lampis, è stato proprio uno dei fondatori». Ricordando il cammino percorso ha sottolineato l’importanza dell’impegno comune dei soci accanto ai fratelli meno fortunati. «Fin dall’inizio – prosegue Virgilio – l’obbiettivo primario è stato quello di azioni mirate verso le persone, adulti e giovani, che trovavano difficoltà ad uscire all’aperto, chiuse in casa, accudite dai familiari. L’inserimento nel sociale è stato un traguardo raggiunto grazie ad una fitta collaborazione tra le famiglie interessate, i volontari del gruppo e personale qualificato sempre pronto a darci una mano». Molte le iniziative in campo dove ciascuno fa la sua parte, misurata alle sue capacità, in tutte l’entusiasmo è il vero elemento vincente per sviluppare competenze varie. Molto apprendono dai laboratori, dalla cucina, in particolare la pasticceria, ai ricami a mano su telaio. (s. r.)

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