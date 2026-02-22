VaiOnline
Assisi.
22 febbraio 2026 alle 01:01

Esposte le spoglie di San Francesco: attesi 400mila fedeli 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Assisi. La città si prepara ad accogliere quasi 400mila pellegrini tra oggi e il 22 marzo in occasione dell’esposizione pubblica delle spoglie di San Francesco d’Assisi. Nell’ottavo centenario della morte del santo, da oggi e per un mese fedeli e pellegrini potranno raccogliersi in preghiera nella Basilica Papale di San Francesco, dove ieri le ossa sono state traslate dalla tomba nella cripta alla teca collocata davanti all’altare papale della chiesa inferiore.

La mattinata di ieri è stata segnata dall’estumulazione dei resti dal sarcofago nella cripta, alla presenza dei frati della comunità. Nel pomeriggio, la celebrazione presieduta dal cardinale Ángel Fernández Artime, legato pontificio per le Basiliche papali di Assisi. «Viviamo un evento di grazia straordinaria – ha detto nell’omelia – non uno sguardo nostalgico sul passato, ma un invito forte e concreto per il nostro presente». L’ostensione è «una grande icona quaresimale» che richiama alla concretezza del Vangelo e a un tempo di conversione.Nella teca sono visibili le ossa, «consumate», il cranio appare particolarmente segnato dall’usura di 800 anni, ma anche dalle riesumazioni avvenute nei secoli. «Ritroviamo la presenza di Francesco ancora più vicina a noi», ha affermato il custode, fra Marco Moroni. Grande l’emozione tra i frati, che hanno aperto l’urna ottocentesca con le chiavi “S” e “F”. «Puntiamo all’essenziale: Francesco è un uomo di Vangelo», ha sottolineato il custode. L’ostensione, autorizzata e benedetta dal Pontefice, ha già registrato quasi 400mila prenotazioni, con una previsione di 15-16mila presenze nei giorni feriali e di quasi 20mila nel fine settimana. Per l’occasione la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha parlato di «emozione e responsabilità», ricordando la legge regionale sull’Ottocentenario, con una dotazione di 2,5 milioni di euro e la realizzazione di un hospice pediatrico come «opera segno».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, è un buon punto

Con la Lazio prova di carattere dei rossoblù: finisce 0-0 
l nello sport
Il caso

Fondazione Mont’e Prama, al centro dell’inchiesta  presunte transazioni opache

Nel corso delle perquisizioni la Finanza ha sequestrato anche anfore antiche 
Francesco Pinna
Cronaca

«A Orani si è fatto buio, ma non rassegniamoci»

Il parroco: evento terribile e inatteso, ha oscurato la vita della comunità 
Marilena Orunesu
Convocate due commissioni consiliari in seduta congiunta. Solinas (Pd): «Difficile venga accolta per intero»

La Pratobello slitta ancora

Comandini: «I comitati saranno auditi il 4 marzo» 
Lorenzo Piras
Oggi scadono i dirigenti supplenti, ma per il commissariamento del Governo serve un mese. I sindacati: no a una sanità bloccata

Asl senza manager,  soluzione vicina ma solo per Olbia

A metà settimana la nomina del dg Cagliari, trattative ancora in alto mare 
Roberto Murgia
Il fenomeno

La corsa sociale conquista Cagliari

In sei mesi 600 iscritti al “Suncity run club” che ogni domenica invade il Poetto 
Alessandra Ragas
Viabilità

«Sulla Statale 195 un’estate da incubo»

Sindaci e operatori turistici: «Incognita cantieri, è emergenza»  
Piera Serusi
Verso il voto

«Il Governo va avanti anche se vince il no»

Il messaggio di Nordio e Piantedosi alle opposizioni in vista del referendum  