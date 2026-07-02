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Damasco.
03 luglio 2026 alle 00:38

Esplosione in un caffè, sei le vittime 

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Damasco. La tensione torna altissima a Damasco. Almeno sei persone sono state uccise e altre 22 sono rimaste ferite in un attacco dinamitardo che ha p re so di mira un caffé adiacente al Palazzo di giustizia, nel cuore della capitale siriana. Non sono ancora chiare le circostanze dell’attentato né l’identità del gruppo che lo ha compiuto. Fonti dell’Osservatorio siriano per i diritti umani affermano che l’attacco è cominciato con un’esplosione che ha colpito il caffè, a pochi passi dal tribunale, causando morti e feriti prima che alcuni assalitori tentassero di fare irruzione nell’edificio giudiziario, dove le forze di sicurezza sono riuscite a intercettarne alcuni. Uno degli attentatori quindi sarebbe riuscito a raggiungere l’interno del palazzo seminando il panico tra giudici, dipendenti e cittadini in attesa. Le autorità, ha precisato l’agenzia governativa Sana, si sono affrettate a evacuare completamente l’edificio e a chiuderlo in via precauzionale. Attorno alla zona è stato imposto un rigido cordone di sicurezza, mentre squadre di soccorso sono accorse per portare via le vittime e trasferire i feriti negli ospedali della capitale. «Le prossime ore riveleranno tutto – ha dichiarato il governatore Maher Marwan – e coloro che hanno versato il sangue pagheranno».

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