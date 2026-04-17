Esperia, arriva la capolista Carver 

L’Esperia vuole alzare l’asticella. Questo pomeriggio (17) al PalaPirastu, i rossoblù ricevono la visita della Carver, super capolista della B Interregionale con 20 successi su 24. Numeri che raccontano di una sfida quasi proibitiva, ma la Confelici (già certa della qualificazione ai playoff) è pronta a provarci: un successo sarebbe prezioso per difendere l’attuale sesto posto in classifica, ma soprattutto per guadagnare autostima in vista della post season. Per ottenere la terza vittoria consecutiva, i rossoblù puntano forte sul duo argentino Giordano-Frattoni, mentre nella metà campo difensiva le attenzioni saranno dirette prima di tutto al lungo Andrea Martino, che viaggia a quasi 15 punti di media.

Impegno esterno, invece, per la Klass Sennori, che alle 16.30 fa tappa a Roma per affrontare la San Paolo. La squadra di Longano punta a un successo per scavalcare proprio i capitolini al quart’ultimo posto e guadagnare la miglior griglia possibile nei playout salvezza, divenuti inevitabili dopo l’ultimo ko contro Benevento.

Serie C Unica

La C Unica è pronta a eleggere le sue finaliste. Oggi il PalaSimula di Sassari ospita le Gare 2 di semifinale. Alle 17.30 la Dinamo Academy cerca il bis contro il Sant’Orsola. Identico obiettivo, alle 20, per la Torres, alle prese con l’Aurea.

