Ermelinda a quota 100  

La festa dei 100 anni l’hanno organizzata nella palestra comunale, sul parquet verde dove si divertono gli sportivi. Ermelinda Garau è la nuova centenaria di Loceri, dove è nata il 15 maggio 1926. Ermelinda Garau, vedova da tempo, è cresciuta in una famiglia di contadini ed è stata la primogenita di sei fratelli. Insieme al marito, muratore, ha costruito con sacrificio e dedizione una famiglia composta da tre figli, tre nipoti e quattro pronipoti. Donna forte e instancabile, ha continuato a dedicarsi all’orto fino a pochi anni fa. (ro. se.)

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