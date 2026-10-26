“End polio now”: il nuraghe si illumina 

Il suggestivo scenario del Nuraghe Losa ha ospitato l’evento interclub “Una luce per la polio”, iniziativa inserita nella campagna mondiale. Sette Rotary Club del Distretto 2080, coordinati dal Rotary Club Bosa, hanno unito le forze per sensibilizzare la comunità sull’importanza della lotta alla poliomielite, malattia oggi vicina all’eradicazione globale. Momento centrale della serata è stata l’illuminazione del nuraghe con il logo “End polio now”, trasformando uno dei monumenti più rappresentativi della Sardegna in un messaggio di speranza e solidarietà.

«Abbiamo acceso una luce non solo sul monumento, ma anche sull’importanza di non abbassare la guardia fino alla completa scomparsa della polio», sottolinea il presidente del Rotary Club Bosa, Gianfranco Attene. La manifestazione è stata arricchita da momenti di approfondimento culturale a testimonianza dell’impegno condiviso del Rotary contro la malattia. ( s. c. )

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