Elezioni, Pisanu unico candidato certo 

Ancora non decolla la campagna elettorale a Giba, dove i prossimi 24 e 25 maggio si tornerà al voto per eleggere il sindaco e il nuovo Consiglio comunale.

Il Comune attualmente è guidato da Andrea Pisanu, che come già confermato nello scorso mese di gennaio, ha deciso di ripresentarsi per il terzo mandato consecutivo. «Ho deciso di ripropormi visto che ho avuto diverse richieste – dice Pisanu - sia da cittadini, amici simpatizzanti. Posso dire che ci saranno nuovi candidati con un ricambio generazionale visto che speriamo nell’ingresso di nuovi giovani»

La lista che sosterrà Andrea Pisanu, non sarà l’unica visto che circolano parecchie voci sulla possibilità che sottotraccia si stia lavorando a formare una lista che possa competere contro l’attuale primo cittadino. Non è confermata una ricandidatura dell’ex sindaco Learco Fois, che esclude categoricamente l’intenzione di tornare in campo, nè come candidaro sindaco né per il ruolo di consigliere. Si mormora di un possibile ritorno di Giacinto Granella, sindaco del paese dal 1995 al 2000, (ha anche ricoperto il ruolo di assessore e consigliere). Granella conferma di aver ricevuto diverse proposte ma, ad oggi, non ci sono le condizioni per accettare».

