VaiOnline
Giba.
26 febbraio 2026 alle 00:42

Elezioni, Pisanu unico candidato certo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ancora non decolla la campagna elettorale a Giba, dove i prossimi 24 e 25 maggio si tornerà al voto per eleggere il sindaco e il nuovo Consiglio comunale.

Il Comune attualmente è guidato da Andrea Pisanu, che come già confermato nello scorso mese di gennaio, ha deciso di ripresentarsi per il terzo mandato consecutivo. «Ho deciso di ripropormi visto che ho avuto diverse richieste – dice Pisanu - sia da cittadini, amici simpatizzanti. Posso dire che ci saranno nuovi candidati con un ricambio generazionale visto che speriamo nell’ingresso di nuovi giovani»

La lista che sosterrà Andrea Pisanu, non sarà l’unica visto che circolano parecchie voci sulla possibilità che sottotraccia si stia lavorando a formare una lista che possa competere contro l’attuale primo cittadino. Non è confermata una ricandidatura dell’ex sindaco Learco Fois, che esclude categoricamente l’intenzione di tornare in campo, nè come candidaro sindaco né per il ruolo di consigliere. Si mormora di un possibile ritorno di Giacinto Granella, sindaco del paese dal 1995 al 2000, (ha anche ricoperto il ruolo di assessore e consigliere). Granella conferma di aver ricevuto diverse proposte ma, ad oggi, non ci sono le condizioni per accettare».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Trasporti

Le tariffe per gli emigrati? Esistono solo sulla carta

Biglietti impossibili per i familiari dei residenti nell’Isola L’agevolazione è prevista sino al terzo grado di parentela 
Alessandra Carta
L’opposizione: «Legislatura al capolinea». Probabile un vertice di maggioranza a breve

Todde-Pd, aria di tempesta

Dopo lo strappo sulla sanità i Dem disertano di nuovo la Giunta 
Giuseppe Meloni
Intervista

«L’omelia con l’AI? Mai, sull’altare si va meglio a braccio»

Don Casu, parroco sassarese a Roma, e il no del Papa alle “cyberprediche” 
Celestino Tabasso
La storia

Marco Francescoli: «A Cagliari per amore»

Il figlio del “Principe” Enzo, star dei rossoblù negli anni ’90, ha scelto nel 2022 di trasferirsi in Sardegna 
Roberto Carta
Verso il voto

Giustizia, scintille tra Conte e Nordio E FI attacca la Lega

A Palermo duello sul referendum Malumori anche in maggioranza 
Milano

«Cinturrino mente, resti in cella»

Per il Gip può uccidere ancora. Pisani: caso chiaro, via subito dalla polizia 