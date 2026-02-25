Elettricità, in Sardegna le bollette più salate

Il nuovo decreto energia dovrebbe alleggerire le bollette 2026, ma quanto hanno pagato lo scorso anno le famiglie italiane per luce e gas? Secondo l’analisi di Facile.it, la spesa media 2025 per i clienti domestici con fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata è stata superiore ai 2mila euro, valore solo di poco inferiore al 2024, ma ben più alto rispetto, ad esempio, al 2018, quando le bollette pesavano meno di 1.200 euro. E la Sardegna è la regione con il conto più salato.

Nello specifico, a pesare maggiormente sulle tasche degli italiani è stata la bolletta del gas che, in media, è arrivata a 1.316 euro, mentre per quella elettrica i consumatori hanno dovuto mettere a budget circa 740 euro.

«Sebbene al momento non siano previsti aumenti nel costo dell’energia per i prossimi mesi, il consiglio è di non abbassare la guardia perché i prezzi sono volatili e, in caso di aumenti improvvisi, chi ha una tariffa variabile potrebbe veder salire le bollette in modo repentino», commentano gli esperti di Facile.it. Che consigliano di «confrontare periodicamente la propria offerta con quelle presenti sul mercato per verificare che sia ancora vantaggiosa e, in caso contrario, cercare un nuovo fornitore è il modo migliore per difendersi dai rincari».

Le cifre

La spesa media cumulata per luce e gas nel 2025 per i clienti domestici con fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata è stata pari a 2.055 euro.

Guardando alla sola bolletta elettrica, la Sardegna è la regione con il conto più salato; nell'Isola le famiglie hanno consumato, in media 2.751 KWh, spendendo 826 euro, il 12% in più rispetto alla media nazionale. L’assenza di riscaldamento con gas di città in alcune aree della regione spiega i consumi così elevati.

La classifica

In seconda posizione c’è la Sicilia, dove lo scorso anno le famiglie hanno consumato in media 2.511 KWh spendendo circa 768 euro. Al terzo posto c'è il Veneto, con una bolletta media pari a 767 euro, (per 2.505 KWh annui consumati).

Fra le regioni dove le bollette della luce sono state più leggere, grazie a consumi più ridotti, al primo posto si trova la Basilicata, con una spesa media a 611 euro (a fronte di consumi annui pari a 1.862 KWh), seguita dalla Liguria (635 euro per 1.960 KWh) e, al terzo posto, dell'Abruzzo (665 euro per 2.085 KWh annui).

Per quanto riguarda il gas, la regione con la bolletta più salata è il Trentino Alto Adige (in media 1.548 euro, a fronte di consumi annui dichiarati pari a 1.261 metri cubi), seguita dal Veneto (1.529 euro con consumi pari a 1.215 Smc) e, sul gradino più basso del podio, l'Emilia Romagna, con una bolletta media annuale pari a 1.525 euro (1.204 Smc). Quarto posto per la Lombardia, con una bolletta media 2025 pari a 1.416 euro (1.146 Smc).

Le aree in cui le bollette del gas sono state più leggere sono la Sicilia, (636 Smc con una bolletta annuale arrivata a 942 euro), la Calabria (967 euro per 642 Smc) e il Lazio (979 euro per 665 Smc).

RIPRODUZIONE RISERVATA