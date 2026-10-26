Editoria in lutto per la scomparsa di Elisa Vestali 

Lutto nel mondo dell’editoria per la scomparsa di Elisa Vestali, 83 anni, agente pubblicitario per L’Unione Sarda e per Videolina per quasi 45 anni. Era nata a Sabbioneta, in provincia di Mantova. Dopo un’esperienza a Milano, si era trasferita in Sardegna con la famiglia nel 1972.

Dal 1979 aveva iniziato a lavorare con la Spi, la Società per la Pubblicità in Italia, occupandosi di vendere gli spazi pubblicitari per L’Unione Sarda e Videolina, attraversando nel corso del tempo i vari cambiamenti del settore fino alla nascita della Pbm, con cui aveva lavorato fino al compimento degli 80 anni. Prima con la Spi e poi con la Pbm, infatti, aveva assistito alla trasformazione del mercato pubblicitario e, più in generale, dell’economia commerciale sarda.

Madre del nostro collega Luigi Almiento, grande lavoratrice, come agente pubblicitario aveva contribuito per quasi 45 anni al settore che consente di finanziare l’informazione libera, occupandosi di gestire i rapporti con i clienti e di vendere gli spazi pubblicitari per le testate del gruppo editoriale de L’Unione Sarda.

I funerali si svolgeranno domani mattina, alle 10.30, nella chiesa del Sacro Cuore di Quartu.

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