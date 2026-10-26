SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
L’addio.
27 ottobre 2026 alle 00:27

Editoria in lutto per la scomparsa di Elisa Vestali 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Lutto nel mondo dell’editoria per la scomparsa di Elisa Vestali, 83 anni, agente pubblicitario per L’Unione Sarda e per Videolina per quasi 45 anni. Era nata a Sabbioneta, in provincia di Mantova. Dopo un’esperienza a Milano, si era trasferita in Sardegna con la famiglia nel 1972.

Dal 1979 aveva iniziato a lavorare con la Spi, la Società per la Pubblicità in Italia, occupandosi di vendere gli spazi pubblicitari per L’Unione Sarda e Videolina, attraversando nel corso del tempo i vari cambiamenti del settore fino alla nascita della Pbm, con cui aveva lavorato fino al compimento degli 80 anni. Prima con la Spi e poi con la Pbm, infatti, aveva assistito alla trasformazione del mercato pubblicitario e, più in generale, dell’economia commerciale sarda.

Madre del nostro collega Luigi Almiento, grande lavoratrice, come agente pubblicitario aveva contribuito per quasi 45 anni al settore che consente di finanziare l’informazione libera, occupandosi di gestire i rapporti con i clienti e di vendere gli spazi pubblicitari per le testate del gruppo editoriale de L’Unione Sarda.

I funerali si svolgeranno domani mattina, alle 10.30, nella chiesa del Sacro Cuore di Quartu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Oristano.

«Sono le donne a chiedere aiuto»

Mariella Careddu
proteste

Pratobello 24, i Comitati: «Venerdì tutti in piazza contro la falsa transizione»

Il movimento che si oppone agli speculatori aderisce allo sciopero generale del 30 ottobre 
Al. Car.
Autonomia

«Nuovo Statuto per competere col Nord»

Si riaccende il dibattito sulla riforma dopo l’appello di Todde al Governo 
Massimiliano Rais
La storia

Le carte e le lettere di Dino Giacobbe all’Archivio di Stato

L’annuncio del nipote Thomas Harder: potranno essere consultate a Nuoro 
Giuseppe Deiana
Università

«Un ateneo al servizio degli studenti»

Massimiliano Rais
L’iniziativa

Legge elettorale, la carica dei ricorsi parte dall’Isola

A Cagliari e in altri 24 Tribunali le istanze sull’incostituzionalità 
Femminicidio

«Impagnatiello premeditò il delitto»

Omicidio di Giulia Tramontano, tre mesi di isolamento diurno al fidanzato  