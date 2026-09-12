SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Macomer.
13 settembre 2026 alle 01:28

Edificio pubblico, strada privata 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Manca la strada di accesso al nuovo centro intergenerazionale di Macomer. Quella esistente è buia, dissestata, priva di marciapiedi e delle infrastrutture necessarie, soprattutto è ancora di proprietà privata. È la via di accesso alla struttura accanto al viale Pietro Nenni, già Madonna di Bonaria. Un obiettivo ambizioso del Comune intende riqualificare l’immobile in un polo socio-assistenziale con Comunità integrata di 60 posti letto e centro diurno dedicato agli anziani. Lì opera il centro di aggregazione sociale del Comune. L’investimento per i lavori è in circa cinque milioni di euro, mentre la concessione potrà durare da 15 a 50 anni. Il progetto, però, presenta un problema non di poco conto: la stradetta di accesso, che nel progetto del Comune non ha riferimento, risulta in mano ai privati, cioè alla famiglia Albano.

Il problema si presenta con tutta la sua complessità. Si investe tanto, ma non si risolve il nodo dell’accesso, con la regolamentazione della strada che consenta di realizzare un’opera grandiosa, unica in Sardegna. Nel bando del Comune si parla dettagliatamente di posti letto, centro diurno, impianti, lavori e milioni di euro. L’indirizzo è indicato; il modo sicuro per raggiungerlo, no. Come dovrebbero percorrere quella strada sessanta anziani? E come dovrebbero utilizzarla familiari, operatori, ambulanze e mezzi di servizio? La sicurezza degli anziani non può essere considerata un dettaglio da affrontare in un secondo tempo.

Francesco Albano è il proprietario del fondo antistante e dello stradello attraverso il quale si accede all’immobile, area meglio conosciuta come “pineta Albano”, nella quale si trova la struttura. «Ho inviato una pec formale al Comune - spiega Albano - congratulandomi per l’iniziativa, ma sollevando contestualmente la questione dell’accesso. Lo stradello è di mia proprietà e sono naturalmente disponibile ad aprire un tavolo di dialogo con l’amministrazione comunale, nell’interesse della comunità e, soprattutto, dei futuri ospiti anziani. Non è un problema di poco conto. Sono disponibile a cedere quella strada che è comunque una questione che va regolamentata».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Un Cagliari stellare trionfa a Bergamo

I rossoblù si rimangiano l’Atalanta: finisce 1-2 e, per una notte, sono secondi 
l Nello Sport
Il focus

Turismo, ottima stagione «Ma l’Isola è al limite»

Black out e reti in sofferenza, incassi in crescita: la doppia faccia di un’annata che sarà un successo 
Marco Noce
L’ultima odissea nei racconti dei protagonisti: una volta a terra bisogna fare la denuncia al servizio “Lost and found”

I passeggeri su un volo, i bagagli in quello dopo: «Questa è la Continuità»

Caos valigie sulle tratte tra Cagliari e Milano Monta la protesta: «Non ne possiamo più»  
Alessandra Carta
Il dramma

Soffocata dal marito, nessun segno di difesa sul corpo dell’81enne

Domani l’interrogatorio di Giovanni Secci, Mariolina Seguri soffriva di gravi patologie 
Raffaele Serreli Francesco Pinna
La storia

L’amore e il mare oltre il buio

Giancarlo è cieco, Riccardo è un bagnino: assieme hanno nuotato al Poetto 
Angela Caddeo
L’intervista

Peppino Loddo: «La mia scuola è una risorsa»

Dopo anni di manifestazioni e vertenze va in pensione: «Amo il Diritto, farò l’avvocato degli ultimi» 
Lorenzo Piras
Il ritorno

Di Battista in Italia, ricoverato al Gemelli

L’aeroambulanza dell’ex esponente M5S è atterrata a Ciampino ieri all’alba 
festa dell’unità

La presidente e il Pd, le rose e le spine

Todde e Lai rinsaldano l’alleanza ma resta il punto dolente della sanità 
Caterina Fiori