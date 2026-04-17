Ecco “Granitica”, rete di percorsi per gli amanti della bicicletta 

Una connessione tra il Cammino minerario di Santa Barbara e la Ciclovia della Sardegna, cioè due grandi direttrici del cicloturismo regionale, attraverso un punto chiave: è Serramanna, dove c’è l’hub ferroviario collegato a Elmas in circa mezz’ora. È qui che nasce un sistema che può trasformare cinque territori diversi in un unico mosaico da vivere pedalando: la montagna del Linas, la pianura del Medio Campidano, le aree minerarie, quelle archeologiche e i passaggi agricoli.

Il progetto si chiama “Granitica - Orizzonti ciclabili dal Linas al Medio Campidano” ed è stato presentato ieri in una conferenza alla Mem di Cagliari. Promosso con il bando “Bici in Comune” finanziato da “Sport & salute Spa” in collaborazione con l’Anci, coinvolge cinque Comuni: Villacidro è capofila, ma ci sono anche Serramanna, Domusnovas, Gonnosfanadiga e Vallermosa.

È un progetto con un anello principale di connessione di circa 140 chilometri affiancato da percorsi locali di 50-60 chilometri per ogni Comune. Questi percorsi sono in grado di aumentare la permanenza dei visitatori e ampliare la possibilità di scoperta del territorio. Non c’è solo il cicloturismo: Granitica include percorsi urbani per cittadini, collegamenti casa-scuola-lavoro, un’analisi preliminare di accessibilità, i pannelli nel percorso principale con i punti d’interesse: tutto digitalizzato e completo di informazioni sull’accoglienza degli amanti della bicicletta. All’incontro erano presenti i cinque sindaci.

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