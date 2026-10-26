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Serie C.
27 ottobre 2026 alle 00:23

Due vertebre cervicali fratturate: la Torres perde il capitano Mastinu  

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La Torres perde, e chissà per quanto tempo, Giuseppe Mastinu. Il centrocampista rossoblù si è sottoposto ad alcuni esami specialistici per appurare l'entità dell'infortunio che lo ha costretto a uscire domenica dopo 25 minuti in seguito a una brutta caduta. In un contrasto aereo, un avversario (Tascone) aveva fatto da ponte e il giocatore sassarese era caduto malamente su spalla e testa. Dopo le cure Mastinu si era rialzato ed era rientrato ma, in preda a capogiri, aveva chiesto il cambio. Gli esami sostenuti ieri hanno evidenziato la frattura di due vertebre cervicali. Oggi si dovrebbe sapere qualcosa di più sui tempi di recupero.

Di sicuro è una stagione iellatissima per la Torres che ben otto giocatori in infermeria per infortuni sia traumatici sia muscolari. Nonostante le numerose assenze la squadra allenata da Alfonso Greco è riuscita a issarsi al quarto posto andando oltre ogni aspettativa e dimostrando una compattezza di gruppo che come ha sottolineato l'allenatore «ha valori importanti non solo tecnici ma anche morali».Difficilmente per la trasferta di Pescara sarà recuperabile qualcuno degli infortunati.

La Torres non avrà neppure il folto seguito abituale, perché come accaduto in occasione della gara a Reggio Emilia, le autorità competenti hanno disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti a Sassari e provincia, come conseguenza degli atti vandalici di alcuni ultras avvenuti qualche settimana fa a Campobasso.

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