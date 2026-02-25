Due sardi in cammino tra le nuvole  

È stato il primo sardo a salire sull'Everest e anche il primo sardo a completare la prestigiosa Seven Summit, le sette cime più alte del mondo, quindi tra i 400 a livello mondiale, issando in quelle cime la bandiera con i quattro mori. È Angelo Lobina, 64 anni, nuorese, che assieme a Roberto Manconi, 61 anni di Macomer, al Maart ha raccontato le loro storie di alpinismo attraverso un cortometraggio realizzato con la regia di Marco Benevole, direttore artistico dell'associazione Maart.

In salotto

Un cammino fra le nuvole, attraverso paesaggi e sentieri di montagna, ricchi di storia che si intersecano con panorami mozzafiato tra ghiacciai, altissime pareti di roccia e ponti sospesi. Un viaggio verso l'Himalaya, raccontato ad un pubblico attento, che ha seguito con ammirazione il racconto. «Non sono un alpinista perfezionista – dice Angelo Lobina – sono però salito per 8 mila metri, con una preparazione fisica non indifferente. Ho avuto il privilegio di issare la bandiera sarda dei quattro mori in cima al mondo. Mi sono sentito nel salotto degli dei, in un luogo dove si fa tanta fatica ad arrivare».

Angelo Lobina ha iniziato a professare l'alpinismo negli anni novanta e nel 2014 ha iniziato a fare le scalate nelle montagne extraeuropee, fino ad arrivare in cima all'Everest, quel 20 maggio di nove anni fa. Anche Roberto Manconi ha raccontato l'avvicinamento la sua avventura sull'Everest. «Mi sono allenato per una settimana sul Corrasi e poi sono partito, arrivando al campo base della montagna, quindi per me il punto di arrivo. Un viaggio lungo il Tibet e l'avvicinarsi all'infinito, tra altopiani e cieli immensi». Marco Benevole ha voluto raccontare le avventure di questi due sardi, realizzando un corto. «Per me – dice il regista – montare le immagini in studio è stata una bella emozione. La stessa emozione di chi ha voluto partecipare alla proiezione assieme ai protagonisti.

