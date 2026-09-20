SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Lotzorai.
21 settembre 2026 alle 00:24

Due nuotatrici recuperate dalla Guardia costiera 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Erano entrate in acqua per raggiungere l’Isolotto d’Ogliastra ma la corrente di grecale ha impedito loro di rientrare a riva. Non vedendole rientrare, i parenti di due turiste cagliaritane, ospiti del campeggio Le Cernie di Lotzorai, hanno chiesto aiuto alla Guardia costiera di Arbatax. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri e per soccorrere le due donne è dovuta intervenire la motovedetta. Sono stati momenti concitati, con i familiari preoccupati per le sorti delle due, soprattutto perché con il passare dei minuti il moto ondoso si era ingrossato.

Temevano il peggio. Il personale di Circomare, coordinato dal capitano di fregata Mattia Caniglia, che venerdì lascerà il comando al tenente di vascello Mattia Culpo, ha lasciato il porto raggiungendo in pochi minuti le acque antistanti l’Isolotto. Giusto il tempo di perlustrare il tratto e i militari hanno individuato tra le onde le due donne in difficoltà. Gli addetti della motovedetta hanno lanciato le ciambelle a cui alle due donne si sono aggrappate prima di essere aiutate a salire a bordo. Dopodiché sono state riaccompagnate a riva, dove il loro arrivo è stato salutato con un sospiro di sollievo dai parenti e da un gruppo di bagnanti che ha seguito con apprensione le operazioni di recupero. Le loro condizioni erano tutto sommato buone. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La ricorrenza

I Quattro Mori sventolano sui monti di Asiago

La bandiera sarda perennemente esposta vicino al monumento ai caduti 
Giuseppe Deiana
L’aeroporto è calibrato su 3,5 milioni di passeggeri ma ormai è sopra i 5 milioni: confronto sindacati-Sogaer

Elmas, file e disagi in aeroporto

Troppi voli in simultanea: ingorghi e lunghe attese ai varchi di sicurezza 
Marco Noce
scuola

Meloni: «In classe limite agli stranieri e divieto di burqa»

L’annuncio della premier: a breve un provvedimento del Governo 
Baldissero d’Alba

Trova i ladri nel cortile, spara e ne uccide uno

Il proprietario della casa è un autotrasportatore: è accusato di omicidio 
Il voto in Germania

AfD vince in Meclemburgo, Berlino alla Linke

Ma Merz tira dritto: mi assumo la responsabilità, vorrei portare avanti il Paese 