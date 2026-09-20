Due nuotatrici recuperate dalla Guardia costiera 

Erano entrate in acqua per raggiungere l’Isolotto d’Ogliastra ma la corrente di grecale ha impedito loro di rientrare a riva. Non vedendole rientrare, i parenti di due turiste cagliaritane, ospiti del campeggio Le Cernie di Lotzorai, hanno chiesto aiuto alla Guardia costiera di Arbatax. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri e per soccorrere le due donne è dovuta intervenire la motovedetta. Sono stati momenti concitati, con i familiari preoccupati per le sorti delle due, soprattutto perché con il passare dei minuti il moto ondoso si era ingrossato.

Temevano il peggio. Il personale di Circomare, coordinato dal capitano di fregata Mattia Caniglia, che venerdì lascerà il comando al tenente di vascello Mattia Culpo, ha lasciato il porto raggiungendo in pochi minuti le acque antistanti l’Isolotto. Giusto il tempo di perlustrare il tratto e i militari hanno individuato tra le onde le due donne in difficoltà. Gli addetti della motovedetta hanno lanciato le ciambelle a cui alle due donne si sono aggrappate prima di essere aiutate a salire a bordo. Dopodiché sono state riaccompagnate a riva, dove il loro arrivo è stato salutato con un sospiro di sollievo dai parenti e da un gruppo di bagnanti che ha seguito con apprensione le operazioni di recupero. Le loro condizioni erano tutto sommato buone. (ro. se.)

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