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Burcei.
21 agosto 2026 alle 00:36

Due dipendenti comunali  da Muravera e Serramanna 

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L’amministrazione comunale di Burcei, in collaborazione con gli uffici, sta lavorando per far fronte alla grave carenza di personale che rallenta le attività comunali. In quest’ottica sono state avviate due azioni concrete: la prima riguarda il potenziamento degli uffici. «Abbiamo ottenuto dal Comune di Muravera», spiega il sindaco Marcello Malloru, «la concessione all’utilizzo della graduatoria per l’assunzione di un collaboratore amministrativo, presumibilmente entro settembre. Questa nuova assunzione permetterà di dare respiro agli uffici e garantire ai cittadini risposte più rapide ed efficienti».

Con la seconda azione è stata sottoscritta una convenzione con il comune di Serramanna per la condivisione di un operatore tecnico esperto. «Questa figura», aggiunge il sindaco Malloru, «consentirà di intervenire sulla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali, in particolare: scuole, la palestra e impianti sportivi, l’impianto di riscaldamento Monte Granatico, dove sarà trasferita la biblioteca, l’impianto di riscaldamento sala “Ex edicola” e quello dell’immobile di via Trento, dove sarà trasferito il “Centro di aggregazione sociale” in attesa degli interventi sull’immobile di via Municipio. Stiamo lavorando con concretezza su due fronti: migliorare la macchina amministrativa e garantire la manutenzione degli spazi pubblici più frequentati. Queste assunzioni sono un primo passo per restituire efficienza e qualità ai servizi», dichiara l’amministrazione comunale.

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