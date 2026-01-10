VaiOnline
Turchia
11 gennaio 2026 alle 00:14

Droga tra i vip, fermato Can Yaman 

L’attore, poi rilasciato, è stato sorpreso in una discoteca da un blitz della polizia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Istanbul. L'operazione del dipartimento anti droga di Istanbul è scattata dopo la mezzanotte di venerdì sera, in alcuni dei night club più esclusivi della città sul Bosforo, a quell'ora stipati di clienti. Tra i vip finiti in manette c'è anche Can Yaman, modello e attore turco di 37 anni molto noto anche al pubblico italiano per avere recitato in popolari serie televisive, come il recente remake di “Sandokan”.

Nei guai

Yaman è stato arrestato, e in serata rilasciato, nella discoteca Ruby di Ortakoy, un quartiere affacciato sul Bosforo sulla sponda europea di Istanbul. L'attore non era indagato e su di lui non pendeva alcun mandato d'arresto, ad incastrarlo sarebbe stata una soffiata. Qualcuno avrebbe segnalato un presunto uso di droghe da parte del Sandokan italiano e durante la retata, secondo quanto ha riferito il quotidiano Hurriyet, sarebbe stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e quindi arrestato. Le operazioni si sono svolte in nove night club di Istanbul, tra cui il popolare Klein Phonix e il Bebek Hotel, e hanno portato alla messa in custodia anche dell'attrice Selen Gorguzel, dell'ex presentatrice televisiva Nilufer Batur Tokgoz, di YouTuber e gestori di alcuni locali. Sono in tutto sette le persone finite in manette durante le perquisizioni nei vari locali, effettuate nell'ambito di un'inchiesta della procura di Istanbul.

Indagine

Tra le accuse su cui si basa l'indagine ci sono “possesso di droghe o stimolanti per uso personale”, “agevolazione dell'uso di droghe” e “incoraggiamento di una persona alla prostituzione, facilitazione di tale pratica o mediazione o fornitura di un luogo per la prostituzione”. I media turchi hanno pubblicato fotografie delle sostanze che sono state requisite durante le varie retate, tra cui cannabis, cocaina e pastiglie. Le ricostruzioni parlano anche della scoperta di una “stanza segreta” all'interno dell'Hotel Bebek, uno dei luoghi dove si sono effettuate le operazioni, e sulla stampa locale ci si chiede quale fosse la funzione di questo luogo, mentre alcuni media hanno avanzato il sospetto che nella stanza venissero girati video da utilizzare successivamente a scopo di ricatto. Yaman è stato rilasciato dopo essere stato sottoposto ad analisi da parte del dipartimento di medicina legale e avere deposto una dichiarazione agli inquirenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Meteo

Maestrale e freddo: l’Isola nella bufera

l C. Fiori, Onano, Spignesi
Il Comune sospende i lavori nel cantiere di Naseddu

Arzachena impone l’alt al futuro parco fotovoltaico

Andrea Busia
Barbagia.

Neve e ghiaccio sulle strade del Nuorese

Giorgio Ignazio Onano
Decine di pazienti sulle barelle per giorni: nei reparti mancano posti letto per i ricoveri

Pronto soccorso, bombe a orologeria

Gli ospedali di Cagliari presi d’assalto, file di ambulanze in attesa 
Cristina Cossu
La storia

«X Factor, la prof e tanta sofferenza, ma ora siamo felici»

Il grande sostegno di Sinnai: il 13 presenta il disco a Cagliari 
La storia

Gli scavi a Ruinas, dove i nuragici temevano il vento

L’archeologo: «Solo tracce molto antiche, qui si viveva in pace. Il nemico? Il maestrale» 
Giuseppe Deiana
Su Videolina parla l’avvocato esperto di trasporti

«Gli aeroporti ai privati? Nell’Isola è necessaria la massima trasparenza»

Paolo Angius: addizionale comunale da abolire, le low cost sono una risorsa 
Nicola Scano
Lo scontro

Opposizioni all’attacco «No al referendum per fermare Meloni»

Comincia la corsa in vista del voto: «Primo passo per governare il Paese» 