Via Calamattia.
06 novembre 2025 alle 00:37

Donna travolta da un furgone, il conducente scappa 

Ieri nel tardo pomeriggio un’auto pirata, secondo alcuni testimoni un furgone, ha travolto una donna di cinquant’anni mentre attraversava la strada in via Calamattia: il conducente non si è fermato per prestare soccorso alla vittima. È accaduto davanti alla sede del Bingo. La cinquantenne è stata trasportata al pronto soccorso con un codice giallo, quindi non in pericolo di vita. Le pattuglie della Polizia locale stanno intanto indagando per risalire al proprietario del mezzo.

Caos in mattinata, per chi si è invece trovato tra via Cadello e l’Asse mediano di scorrimento: l’ennesimo incidente tra due auto, per fortuna senza particolari conseguenze per le persone che si trovavano nelle vetture, ha provocato forti rallentamenti nell’orario di punta: quello dell’apertura delle scuole e degli uffici. È stato così che la viabilità in tutta la zona è andata in tilt per oltre mezz’ora. Sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e il personale del 118: i feriti sono stati portati precauzionalmente in ospedale per accertamenti. I maxi ingorghi sono ormai all’ordine del giorno: è sufficiente un tamponamento per provocare code lunghissime e, in qualche caso, la paralisi totale della viabilità nell’arteria che attraversa da un capo all’altro la città.

