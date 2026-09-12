Dinamo ancora ko con Brindisi, rivincita della Klass 

Dopo il ko di Cagliari, la Dinamo Sassari china il capo contro Brindisi anche a Oristano: i pugliesi vincono a Sa Rodia per 90-73 dopo una sfida dominata e lasciano la Sardegna con ottime sensazioni.

La squadra di Brienza tira bene dall’arco (sarà 54% a fine partita) e si lancia in fuga già al 10’. I biancoblù pagano le assenze (Vitali oltre a Riismaa e Kajami-Keane) e non riescono a reagire, sprofondando anche sul -25. Qualche sussulto arriva solo nell’ultima frazione, ma serve solo a rendere meno ampio il passivo. Top scorer Nobili (14), seguito da Grande (13), mentre per Brindisi su prendono la scena Miani e Fantoma, (18).

Riesce a invertire il risultato negativo della Sardinia Cup, invece, la Klass Sennori, che al PalaSimula supera l’Esperia Cagliari per 83-81 nel Memorial Porqueddu. Nel derby tra le sarde di B Interregionale è stata migliore la partenza dei romangini (28-21 al 10’), capaci poi di difendersi dai tentativi di rimonta dei rossoblù. Per la Klass in evidenza i nuovi innesti Fabris e Sahud, mentre i rossoblù hanno ancora dovuto fare a meno del lungo Carta, infortunato. (ro.r. )

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