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Elmas
21 settembre 2026 alle 00:25

Differenziata, al mercato il ritiro dei kit 

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Via libera al nuovo punto di distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata a Elmas: fino al 17 ottobre i cittadini potranno usufruire di un apposito sportello allestito all’interno del mercato civico comunale.L’iniziativa nasce grazie a un provvedimento della Giunta guidata dalla sindaca Maria Laura Orrù e alla successiva determinazione del Settore 1, che hanno autorizzato l’affidataria Etambiente a utilizzare in via temporanea e gratuita un locale adibito a ufficio all’interno della struttura mercatale.

Si punta così a ottimizzare il servizio di igiene urbana e a facilitare le operazioni di consegna delle dotazioni per i rifiuti, rispondendo alle esigenze organizzative e logistiche emerse sul territorio. L’utilizzo dello spazio sarà rigorosamente limitato alla distribuzione delle forniture, ponendo a carico della società la custodia e la responsabilità per la corretta conservazione dei locali fino alla riconsegna prevista a metà ottobre. Un presidio di prossimità pensato per snellire le procedure.

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