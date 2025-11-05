VaiOnline
Via Brigata Sassari.
06 novembre 2025 alle 00:36

Difendersi dalle frodi finanziarie, domani seminario all’ex Convento 

Un seminario per aiutare i cittadini a orientarsi tra gli strumenti più diffusi del mercato finanziario e promuovere un uso più consapevole delle risorse economiche personali e familiari, evitando al tempo stesso le tante insidie e truffe telefoniche e online.

In un contesto in cui l’alfabetizzazione finanziaria è sempre più cruciale per affrontare le sfide quotidiane, Ajò Insieme, associazione di cittadinanza attiva, organizza l’iniziativa “Educazione finanziaria e come evitare le truffe telefoniche e online”, in programma domani alle 18,30, all’ex Convento dei Cappuccini. All’incontro - moderato da Luchino Corrias - parteciperanno il sindaco Graziano Milia, la presidente dell’associazione Ajò Insieme, Maria Giovanna Farci, l’esperto di mediazione finanziaria, Antonello Serpi. «Parlare di soldi è ancora un tabù», dice la presidente di Ajò Insieme, «nonostante siano una parte fondamentale della vita quotidiana. Le informazioni chiare possono aiutare a non avere paura di gestire consapevolmente le proprie finanze, e ad evitare di essere vittime di frodi. Motivi per cui, come associazione abbiamo ritenuto importante organizzare un incontro pubblico dedicato all’educazione finanziaria».

